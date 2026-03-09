Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

2026-03-09, 10:47 Bartosz Nawrocki/KB

Pożar we wsi Zaskocz w powiecie wąbrzeskim/fot. KPP Wąbrzeźno

Policjanci z wąbrzeskiej komendy weszli do budynku, w którym wybuchł pożar, i wynieśli nieprzytomnego 77-latka. Do zdarzenia doszło w niedzielę 8 marca po godzinie 14:00 we wsi Zaskocz.

Zgłaszający, wnuk poszkodowanego, przekazał, że wszedł do środka i ewakuował swojego młodszego brata, który akurat przebywał u dziadka, jednak już nie dał rady wrócić po starszego pana.



Funkcjonariusze policji natychmiast weszli do całkowicie zadymionego domu. W kuchni znaleźli nieprzytomnego mężczyznę, którego udało się bezpiecznie przenieść na zewnątrz i przekazać ratownikom medycznym. Senior został przewieziony do szpitala.

Zastępy PSP i OSP ugasiły pożar i oddymiły pomieszczenia.