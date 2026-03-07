Po dramatycznym zgłoszeniu służby z Włocławka ruszyły na gruzowisko. Szukano mężczyzny [zdjęcia]

Akcja przy ul. Chmielnej we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek/Facebook

W sobotę po godzinie 5:00 strażacy z KM PSP Włocławek zostali wezwani na ul. Chmielną. W zgłoszeniu była mowa o mężczyźnie przywalonym gruzem w opuszczonym budynku. Na szczęście ta informacja się nie potwierdziła.

Jak zawiadamia w swoich mediach społecznościowych KM PSP Włocławek, do działań skierowano 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 3 zastępy OSP. Na miejscu pracowała również Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Chełmży, a także druhowie z OSP Solec Kujawski z psem wyszkolonym do poszukiwania osób pod gruzami.

Obiekt został dokładnie przeszukany, nie znaleziono poszkodowanych osób. Działania ratownicze zakończono po godzinie 8:00.