Kontrole drogowe na nowych zasadach. Policjanci sprawdzą pasażera 17-letniego kierowcy

17-latkowie mogą prowadzić auto pod warunkiem, że podróżują z doświadczonym, dorosłym kierowcą/ Fot. KPP w Lipnie
Po ostatniej zmianie przepisów, już 17-latkowie mogą prowadzić samochód, pod warunkiem, że jadą z osobą dorosłą. I tak przez pół roku po zdobyciu uprawnień lub do 18. urodzin. A to niesie za sobą zmiany w przebiegu kontroli drogowej, bo policjanci bacznie przyjrzą się nie tylko kierowcy, ale i pasażerowi.
Dorosły pasażer-opiekun kierowcy, który nie skończył jeszcze 18 lat, musi spełniać jasne wytyczne. Właśnie to - poza stanem i uprawnieniami nastoletniego kierującego - sprawdzać będą funkcjonariusze drogówki podczas kontroli.
- Z taką osobą będzie musiał poruszać się pasażer, który ma ukończone 25 lat, minimum od pięciu lat posiada prawo jazdy kategorii B w sposób niezakłócony, czyli w okresie tych pięciu lat wobec takiej osoby nie był wydany zakaz prowadzenia pojazdów i taki pasażer nie może być pod wpływem alkoholu czy też środka działającego podobnie do alkoholu - mówi aspirant Michał Robakowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W przypadku kontroli drogowej 17-letniego kierowcy z pasażerem policjant będzie miał również prawo do zweryfikowania tego. Wchodzi jeszcze jedna regulacja. W przypadku 17-latków jest wydłużony okres próby jeśli chodzi o zerową tolerancję kierowania pod wpływem alkoholu - dodaje.
Co do zasady dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tego poziomu to wykroczenie w przypadku stężenia od 0,2 promila do 0,5 promila, a powyżej tej wartości - przestępstwo.
- W przypadku 17-latków wymagane jest całkowite zero - wyjaśnia Michał Robakowski.
Obecnie nie tylko policjanci mogą kontrolować kierowców. Nowe uprawnienia zyskali strażnicy graniczni. Mogą prowadzić kontrole drogowe w terenie zabudowanym, nawet, gdy są bez mundurów. Nie tylko o eliminację piratów drogowych tu chodzi. Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma ułatwić pogranicznikom wykrywanie takich przestępstw jak przemyt towaru czy nielegalna migracja.
Więcej w relacji Doroty Witt - poniżej.
Mówi aspirant Michał Robakowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę