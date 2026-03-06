Kontrole drogowe na nowych zasadach. Policjanci sprawdzą pasażera 17-letniego kierowcy

2026-03-06, 17:33 Dorota Witt

17-latkowie mogą prowadzić auto pod warunkiem, że podróżują z doświadczonym, dorosłym kierowcą/ Fot. KPP w Lipnie

Po ostatniej zmianie przepisów, już 17-latkowie mogą prowadzić samochód, pod warunkiem, że jadą z osobą dorosłą. I tak przez pół roku po zdobyciu uprawnień lub do 18. urodzin. A to niesie za sobą zmiany w przebiegu kontroli drogowej, bo policjanci bacznie przyjrzą się nie tylko kierowcy, ale i pasażerowi.

Dorosły pasażer-opiekun kierowcy, który nie skończył jeszcze 18 lat, musi spełniać jasne wytyczne. Właśnie to - poza stanem i uprawnieniami nastoletniego kierującego - sprawdzać będą funkcjonariusze drogówki podczas kontroli.



- Z taką osobą będzie musiał poruszać się pasażer, który ma ukończone 25 lat, minimum od pięciu lat posiada prawo jazdy kategorii B w sposób niezakłócony, czyli w okresie tych pięciu lat wobec takiej osoby nie był wydany zakaz prowadzenia pojazdów i taki pasażer nie może być pod wpływem alkoholu czy też środka działającego podobnie do alkoholu - mówi aspirant Michał Robakowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W przypadku kontroli drogowej 17-letniego kierowcy z pasażerem policjant będzie miał również prawo do zweryfikowania tego. Wchodzi jeszcze jedna regulacja. W przypadku 17-latków jest wydłużony okres próby jeśli chodzi o zerową tolerancję kierowania pod wpływem alkoholu - dodaje.



Co do zasady dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tego poziomu to wykroczenie w przypadku stężenia od 0,2 promila do 0,5 promila, a powyżej tej wartości - przestępstwo.



- W przypadku 17-latków wymagane jest całkowite zero - wyjaśnia Michał Robakowski.



Obecnie nie tylko policjanci mogą kontrolować kierowców. Nowe uprawnienia zyskali strażnicy graniczni. Mogą prowadzić kontrole drogowe w terenie zabudowanym, nawet, gdy są bez mundurów. Nie tylko o eliminację piratów drogowych tu chodzi. Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma ułatwić pogranicznikom wykrywanie takich przestępstw jak przemyt towaru czy nielegalna migracja.



