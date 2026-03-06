Na S5 pod Żninem w auto drogowców uderzyła ciężarówka. Było o włos od tragedii

2026-03-06, 17:54 Monika Siwak/DW

Do wypadku doszło na trasie S5 pod Żninem

Sporo szczęścia mieli pracownicy obsługi drogi S5, którzy zatrzymali swoje służbowe auto w Sobiejuchach w powiecie żnińskim. W ich samochód uderzyła ciężarówka.

W momencie uderzenia nikogo w tym pojeździe nie było. Jak Polskiemu Radiu PiK przekazali strażacy, także kierującemu TIR-em nic się nie stało. Były utrudnienia na drodze szybkiego ruchu.