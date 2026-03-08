Nowa atrakcja turystyczna niebawem zawita do Włocławka. Pojawią się łodzie flisackie

2026-03-08, 13:53  Agnieszka Marszał/BN
Od maja po Wiśle będą pływać dwie flisackie łodzie/fot. Wikipedia/ilustracyjna

Od maja po Wiśle będą pływać dwie flisackie łodzie/fot. Wikipedia/ilustracyjna

Od maja po Wiśle we Włocławku będą pływać dwie flisackie łodzie. Na razie ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla nich.

- Krypy trafiły już w grudniu do Włocławka, natomiast uruchomimy je wraz z sezonem - mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Miasta. - Od maja mieszkanki i mieszkańcy Włocławka, a także turyści będą mogli skorzystać z tego typu atrakcji - dodaje.

Obecnie trwa nabór pomysłów na imię dla dwóch łodzi flisackich. - Każdy może podesłać swoją propozycję poprzez aplikację mMieszkaniec, a także stronę internetową miasta - informuje Jakub Sztejnwald. - Nazwa musi być związana z Włocławkiem - z jego historią, tradycją, zasobami, ale również z położeniem, krajobrazem i oczywiście z nadwiślańskim elementem - dodaje.

Propozycje nazw dla łodzi można zgłaszać do 15 marca. Dwa dni później rozpocznie się głosowanie.

