Nowa atrakcja turystyczna niebawem zawita do Włocławka. Pojawią się łodzie flisackie
Od maja po Wiśle we Włocławku będą pływać dwie flisackie łodzie. Na razie ratusz ogłosił konkurs na nazwy dla nich.
- Krypy trafiły już w grudniu do Włocławka, natomiast uruchomimy je wraz z sezonem - mówi Jakub Sztejnwald z Biura Prezydenta Miasta. - Od maja mieszkanki i mieszkańcy Włocławka, a także turyści będą mogli skorzystać z tego typu atrakcji - dodaje.
Obecnie trwa nabór pomysłów na imię dla dwóch łodzi flisackich. - Każdy może podesłać swoją propozycję poprzez aplikację mMieszkaniec, a także stronę internetową miasta - informuje Jakub Sztejnwald. - Nazwa musi być związana z Włocławkiem - z jego historią, tradycją, zasobami, ale również z położeniem, krajobrazem i oczywiście z nadwiślańskim elementem - dodaje.
Propozycje nazw dla łodzi można zgłaszać do 15 marca. Dwa dni później rozpocznie się głosowanie.