1200 czujników czadu trafi do mieszkańców Bydgoszczy. Będą rozdawane za darmo

2026-03-06, 15:10 Monika Siwak/BN

1200 czujników czadu trafi do mieszkańców Bydgoszczy/fot. Bartosz Nawrocki/Archiwum

Miasto Bydgoszcz przekaże mieszkańcom 1200 bezpłatnych czujników czadu. Urządzenia będą rozdawane m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, straż miejską i urzędników zajmujących się ochroną środowiska.

To rozszerzenie programu z 2018 roku, kiedy do mieszkańców trafiło 1017 urządzeń. Akcja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i zapobiegać zatruciom tlenkiem węgla.



Najwięcej czujników rozda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



Najwięcej - bo 600 czujników - rozdadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Pracownicy socjalni będą przekazywać czujniki podczas wizyt u osób, które na co dzień korzystają z pomocy ośrodka, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym - mówi szefowa bydgoskiego MOPS-u Renata Dębińska. - Osoby, które rzadziej korzystają z pomocy społecznej, będą mogły odebrać czujniki w siedzibach ośrodków - dodaje.



Część urządzeń przekaże także straż miejska. - Czujniki będą rozdawane mieszkańcom podczas kontroli spalania odpadów, które strażnicy prowadzą w mieście - mówi komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy Jacek Anhalt.



Do akcji włączy się także Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Jak wyjaśnia jego dyrektorka Aleksandra Kowalska, urzędnicy informują mieszkańców o terminach wymiany starszych kotłów grzewczych. Przy tej okazji będą również przekazywać informacje o możliwości otrzymania czujnika czadu.



Miasto Bydgoszcz zapewnia - każdy się dowie, jak korzystać z czujników czadu



- Każda osoba która otrzyma czujkę dostanie również instruktaż - deklaruje Anna Mackiewicz, zastępczyni prezydenta miasta Bydgoszczy.



Tlenek węgla - jest niewidoczny i nie pachnie - jeśli się ulotni, np. z nieszczelnego pieca, może doprowadzić do śmierci wszystkich domowników. Zainstalowany na suficie czujnik czadu zawyje, gdy wykryje ten toksyczny gaz i da nam czas na ucieczkę z mieszkania i otwarcie okien.