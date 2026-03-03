Pożar pustostanu przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu. Na miejscu 20 ratowników [zdjęcia i wideo]

2026-03-03, 20:54 Monika Siwak/Mariusz Kluszczyński/Michał Zaręba/BN

Pożar pustostanu w Toruniu/fot. Mariusz Kluszczyński

Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK dyżurny straży pożarnej w Toruniu, ogień pojawił się w pustostanie przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu.

Strażacy poinformowali reporterkę PR PiK Monikę Siwak, że nie ma informacji o poszkodowanych. Pożar został opanowany - ogień się nie rozprzestrzenia.



Opuszczony budynek mieści się przy skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z ulicą Wybickiego. Policja wyjaśni, co mogło być przyczyną zdarzenia.



Reporter PR PiK Michał Zaręba rozmawiał z dowódcą akcji, kapitanem Michałem Chrzanowskim z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Toruniu. Potwierdził, że w jednym z pomieszczeń budynku zapaliły się śmieci. - Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody na palące się śmieci i oddymieniu budynków. Nie stwierdziliśmy osób trzecich w środku - poinformował.