Aktywne kobiety spotkały się w Toruniu. Chcą się poznawać i wzajemnie inspirować

2026-03-06, 16:16 Monika Kaczyńska/BN

I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu. Celem jest budowanie relacji

Były prelekcje, warsztaty malarskie i „Kwiatowa Galeria”. Jak podkreśla wiceprzewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet Barbara Ostrowska, chodzi o budowanie relacji. - Kobiety są sprawcze i chcą działać - mówi. - Są to przedsiębiorczynie, biznesmenki, edukatorki czy też społeczniczki. Rzecz polega na tym, żeby się spotkały panie, które swój potencjał zawodowy mogą przekuć na działania społeczne - dodaje.



- Kobiety mają w sobie tę niesamowitą cechę, że nawet jeśli znajdą się w trudnej sytuacji, to nie załamują rąk i próbują szukać wyjścia z nich - mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.



W wydarzeniu, które odbyło się w czwartek (5 marca), wzięło udział 260 pań z całego województwa. Jak mówią organizatorki, wszystko wskazuje na to, że nie było to ostatnie tego rodzaju spotkanie.