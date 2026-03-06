Aktywne kobiety spotkały się w Toruniu. Chcą się poznawać i wzajemnie inspirować

2026-03-06, 16:16  Monika Kaczyńska/BN
I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu. Celem jest budowanie relacji

Były prelekcje, warsztaty malarskie i „Kwiatowa Galeria”. Jak podkreśla wiceprzewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet Barbara Ostrowska, chodzi o budowanie relacji. - Kobiety są sprawcze i chcą działać - mówi. - Są to przedsiębiorczynie, biznesmenki, edukatorki czy też społeczniczki. Rzecz polega na tym, żeby się spotkały panie, które swój potencjał zawodowy mogą przekuć na działania społeczne - dodaje.

- Kobiety mają w sobie tę niesamowitą cechę, że nawet jeśli znajdą się w trudnej sytuacji, to nie załamują rąk i próbują szukać wyjścia z nich - mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.

W wydarzeniu, które odbyło się w czwartek (5 marca), wzięło udział 260 pań z całego województwa. Jak mówią organizatorki, wszystko wskazuje na to, że nie było to ostatnie tego rodzaju spotkanie.

Toruń
I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska I Regionalne Spotkanie Kobiet Aktywnych „Siła Liderek Kujaw i Pomorza” odbyło się w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Region

Panie proszą Panów, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

„Panie proszą Panów”, czyli Dzień Kobiet w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

2026-03-06, 20:15
Na ławie oskarżonych zasiedli pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na ławie oskarżonych zasiedli pracownicy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2026-03-06, 19:05
Na S5 pod Żninem w auto drogowców uderzyła ciężarówka. Było o włos od tragedii

Na S5 pod Żninem w auto drogowców uderzyła ciężarówka. Było o włos od tragedii

2026-03-06, 17:54
Kontrole drogowe na nowych zasadach. Policjanci sprawdzą pasażera 17-letniego kierowcy

Kontrole drogowe na nowych zasadach. Policjanci sprawdzą pasażera 17-letniego kierowcy

2026-03-06, 17:33
Śmiertelny wypadek w powiecie grudziądzkim. Pracowało tam kilka zastępów strażaków

Śmiertelny wypadek w powiecie grudziądzkim. Pracowało tam kilka zastępów strażaków

2026-03-06, 16:28
1200 czujników czadu trafi do mieszkańców Bydgoszczy. Będą rozdawane za darmo

1200 czujników czadu trafi do mieszkańców Bydgoszczy. Będą rozdawane za darmo

2026-03-06, 15:10
Sprawcy śmiertelnych wypadków z regionu opowiadają swoje historie. Świat mi się zawalił

Sprawcy śmiertelnych wypadków z regionu opowiadają swoje historie. „Świat mi się zawalił”

2026-03-06, 14:14
Pijani kierowcy przed sądem w trybie przyspieszonym. Na alkomacie zabrakło skali

Pijani kierowcy przed sądem w trybie przyspieszonym. Na alkomacie zabrakło skali

2026-03-06, 13:12
Nie ma już ryzyka zatrucia czadem. Żłobek w Lubieniu Kujawskim na nowo otwarty

Nie ma już ryzyka zatrucia czadem. Żłobek w Lubieniu Kujawskim na nowo otwarty

2026-03-06, 12:17

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę