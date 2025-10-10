Nauczyciele z regionu nagrodzeni. W swojej pracy wychodzą przed szereg: z wiedzą i z sercem

2025-10-10, 20:15  Monika Kaczyńska/Redakcja
W Teatrze Muzycznym w Toruniu zorganizowano wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej/Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Elżbieta Dąbkowska, nauczycielka m.in. chemii i matematyki ze Szkoły Podstawowej w Tłuchowie została „Kujawsko-Pomorskim Liderem Edukacji". Tytuł przyznano podczas gali w Teatrze Muzycznym w Toruniu, gdzie zorganizowano wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Laureatka zdradziła, jaki jest jej klucz do sukcesu.

- Codzienna praca z uczniami, bardzo sprzyjająca rada pedagogiczna w Tłuchowie i w Mysłakówku, niesamowity samorząd, który ściąga ogromne pieniądze - oczywiście dzięki pomocy sejmiku samorządowego, na wyrównywanie szans edukacyjnych. Te pieniądze, nie ukrywajmy, one wzbogacają proces nauczania, proces rozwoju dziecka. I jeszcze jedno jest ważne: nieograniczona liczba godzin spędzona z dziećmi - mówiła Elżbieta Dąbkowska.

- Praca w takim ośrodku jest bardzo wymagająca - mówi Małgorzata Klimczewska z Ośrodka im. generała Maczka z Bydgoszczy, która otrzymała nagrodę Zarządu Województwa. - Oczekuje się od nas nie tylko uczenia dzieci, ale także otoczenie ich opieką. Mamy możliwość wykazania się różnymi innymi predyspozycjami: opiekuńczością, organizowaniem zajęć dodatkowych. No i gdzieś tam po drodze widocznie zasłużyłam na taką nagrodę...

Podczas uroczystości przyznano też tytuł Kujawsko-Pomorskiego Top Lidera Edukacji oraz wręczono wyróżnienia i nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Lista nagrodzonych niżej:

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 2025Lista wyróżnionych nagrodami Zarządu Województwa pracowników wojewódzkich jednostek oświatowych
