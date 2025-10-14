„Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko”. Jak wspierać ucznia w szkole? [Rozmowa Dnia]

2025-10-14, 09:04 Agnieszka Marszał/Redakcja

Gościem „Rozmowy Dnia” była Elżbieta Dąbkowska/fot.: Agnieszka Marszał

Bez dobrych nauczycieli, nie będzie dobrych lekarzy, inżynierów, naukowców. Jaki powinien być dobry nauczyciel? Co jest najważniejsze we współczesnej szkole? W Dzień Edukacji Narodowej rozmawialiśmy z Elżbietą Dąbkowska, nauczycielką chemii i matematyki ze Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, wyróżnioną tytułem „Kujawsko-Pomorski Lidera Edukacji”.

– Dobry nauczyciel nie wymusza, rozumie dziecko i wysłucha. Od wielu lat buduję psychikę dziecka w ten sposób. Niekoniecznie, żeby mówiło nauczycielom wszystko, bo nie o to tu chodzi. To buduje dobrą relację między rodzicami a sobą i tak samo z dziećmi. Po to, żeby one miały zaufanie każdego dnia. Wtedy rzeczywiście jest sens wprowadzania wiedzy na danej godzinie lekcyjnej. Bardzo długo słucham dzieci i wyczytuję, co mówią między słowami. Po to, żeby zrozumieć, jak bardzo może przyswoić wiedzę lub nie jest w stanie tego zrobić – podkreślała Dąbkowska.



Czy w obecnej szkole jest możliwość zawiązywania relacji? – Zawsze jest na to czas. W każdej chwili, każdego dnia. Chociaż szkoła jest bardzo dynamiczna. Trzeba powiedzieć, że codziennie jest inaczej. To też kocham, że klasa 20-osobowa zawsze ma inny dzień. Czasami bardziej wesoły, a drugi mniej. Relacje buduje się od pierwszej chwili, gdy dziecko przekracza progi szkoły. Poprzez uśmiech, powiedzenie „dzień dobry, jak się czujesz”. Chodzi o to, aby mu pomóc, żeby dobrze się czuło. To są drobne relacje. Ta szkoła ma być wsparciem dla ucznia i staramy się, aby tak było u nas.