„Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko”. Jak wspierać ucznia w szkole? [Rozmowa Dnia]

Gościem „Rozmowy Dnia” była Elżbieta Dąbkowska/fot.: Agnieszka Marszał
Bez dobrych nauczycieli, nie będzie dobrych lekarzy, inżynierów, naukowców. Jaki powinien być dobry nauczyciel? Co jest najważniejsze we współczesnej szkole? W Dzień Edukacji Narodowej rozmawialiśmy z Elżbietą Dąbkowska, nauczycielką chemii i matematyki ze Szkoły Podstawowej w Tłuchowie, wyróżnioną tytułem „Kujawsko-Pomorski Lidera Edukacji”.
– Dobry nauczyciel nie wymusza, rozumie dziecko i wysłucha. Od wielu lat buduję psychikę dziecka w ten sposób. Niekoniecznie, żeby mówiło nauczycielom wszystko, bo nie o to tu chodzi. To buduje dobrą relację między rodzicami a sobą i tak samo z dziećmi. Po to, żeby one miały zaufanie każdego dnia. Wtedy rzeczywiście jest sens wprowadzania wiedzy na danej godzinie lekcyjnej. Bardzo długo słucham dzieci i wyczytuję, co mówią między słowami. Po to, żeby zrozumieć, jak bardzo może przyswoić wiedzę lub nie jest w stanie tego zrobić – podkreślała Dąbkowska.
Czy w obecnej szkole jest możliwość zawiązywania relacji? – Zawsze jest na to czas. W każdej chwili, każdego dnia. Chociaż szkoła jest bardzo dynamiczna. Trzeba powiedzieć, że codziennie jest inaczej. To też kocham, że klasa 20-osobowa zawsze ma inny dzień. Czasami bardziej wesoły, a drugi mniej. Relacje buduje się od pierwszej chwili, gdy dziecko przekracza progi szkoły. Poprzez uśmiech, powiedzenie „dzień dobry, jak się czujesz”. Chodzi o to, aby mu pomóc, żeby dobrze się czuło. To są drobne relacje. Ta szkoła ma być wsparciem dla ucznia i staramy się, aby tak było u nas.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę