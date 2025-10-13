Lekcje empatii i ekonomii od przedszkola. Projekt dla kujawsko-pomorskich placówek

2025-10-13, 17:49  Monika Kaczyńska / Redakcja
Wręczenie pakietów „ABC edukacji” i „ABC empatii”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Kujawsko-pomorscy uczniowie i przedszkolacy będą się uczyć tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami i wartości pieniędzy. Wszystko to w ramach projektów „ABC Ekonomii" i „ABC Empatii". Dyrektorzy placówek odebrali w Urzędzie Marszałkowskim pakiety dydaktyczne przygotowane przez Fundację Rodziny Czepczyńskich.

- Reprezentujemy Fundację Rodziny Czepczyńskich - mówi Natalia Saniewska-Fiuk. - Ideą naszych działań jest przede wszystkim edukacja dzieci w wieku od 5 do 10 lat, przekazanie im wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej, włączającej i emocjonalnej. Będziemy dystrybuować do szkół pakiety edukacyjne, które zawierają 30 książek dla dzieci oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli: scenariusze zajęć, karty pracy, wskazówki, jak pracować z dziećmi.

- Na każdym etapie edukacja empatyczna jest potrzeba, szczególnie w naszym przypadku, bo jesteśmy placówką specjalną i reprezentujemy Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy...

- Młodsze dzieci są najlepszym adresatem. One są ciekawe każdej wiedzy, a ekonomia podana w odpowiedniej formie, dostosowana do wieku, jest zaczątkiem tego, co się będzie dziać w przyszłości...

Mówili dyrektorzy placówek.

Programem dotyczącym edukacji ekonomicznej objętych jest 230 placówek z regionu. Pilotażowy program dotyczący empatii będzie realizowany w 12 szkołach. Łączna wartość projektów wynosi 900 tysięcy złotych. Środki na ich realizację pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i środków własnych samorządu województwa.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Placówki z lekcjami empatiiPrzedszkola z lekcjami ekonomiiSzkoły z lekcjami ekonomii
