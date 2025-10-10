Zyskają i pacjenci, i studenci. W Inowrocławiu powstanie Ogólnopolskie Centrum Rehabilitacji

2025-10-10, 06:49 Marcin Glapiak/Redakcja

W Inowrocławiu powstanie Ogólnopolskie Centrum Rehabilitacji. Umowę w tej sprawie podpisała tamtejsza Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ze Szpitalem Uzdrowiskowym Energetyk/fot. Miasto Inowrocław

Umowę w tej sprawie podpisali Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk", przy współudziale władz Inowrocławia. Chodzi o rozwój uczelni i o wzmocnienie pozycji Miasta, jako ośrodka uzdrowiskowo-medycznego.

- Nasza rola jest, oczywiście, naukowa. Będziemy koordynować pracę Centrum i rozwijać je w oparciu o bazę naukową, a z drugiej strony studenci i wykładowcy dostaną szansę na podnoszenie swoich kwalifikacji. Nasi studenci będą też mieli możliwość odbywania praktyk studenckich w Szpitalu Uzdrowiskowym „Energetyk", co jest bardzo ważne. Spotkają się z fachowcami, popracują na profesjonalnym sprzęcie - mówili rektor uczelni Wiesław Juhacz i jej kanclerz Mirosław Królewicz.



W przyszłości z ogólnopolskiego Centrum Rehabilitacji będą korzystać nie tylko studenci, ale też pacjenci finansowani przez NFZ. W planach jest też świadczenie usług komercyjnych.