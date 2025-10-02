„Głos mieszkańców obecny w podejmowanych decyzjach”. Inowrocław powołał rady społeczne

2025-10-02, 10:44  Redakcja
Władze Inowrocławia powołały cztery rady społeczne/fot.: inowroclaw.pl

Władze Inowrocławia powołały cztery rady społeczne/fot.: inowroclaw.pl

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia Arkadiusza Fajoka oficjalnie zostały powołane rady społeczne. Jak przekazuje ratusz, „to nowa forma dialogu i współpracy, która ma na celu realnie wpływać na rozwój i jakość życia w naszym mieście”.

W Inowrocławiu będą działać: Rada Kobiet, Rada Gospodarcza, Rada ds. Dostępności, Rada Estetyki. Wkrótce rozpoczną swoją pracę.

– Zależy mi na tym, by głos mieszkańców był realnie obecny w podejmowanych decyzjach. Rady społeczne będą miejscem dialogu, wymiany doświadczeń i pracy nad rozwiązaniami, które uczynią Inowrocław jeszcze lepszym miejscem do życia – podkreślał Arkadiusz Fajok.

