Inowrocław bez schronów. Tematem zajęli się radni. „Od 2004 roku nie było przepisów prawnych”

2025-09-29, 20:49 Marcin Glapiak/Redakcja

Inowrocławscy radni debatowali o schronach/fot.: inowroclaw.pl

Temat schronów, a właściwie ich braku powrócił na sesji Rady Miejskiej Inowrocławiu. Obecnie w mieście nie ma ani jednego tego typu obiektu, ale prowadzone są kontrole 13 punktów należących do dwóch wspólnot mieszkaniowych.

– Pan prezydent wystąpił do tych dwóch jednostek z 13 wnioskami. W tej chwili trwa procedura. Oczywiście te obiekty należą przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych. Nie są własnością miasta i do momentu, kiedy nie otrzymamy ostatecznego protokołu z tych kontroli, tak naprawdę na terenie miasta Inowrocławia nie ma takich obiektów. Nie ma i być nie może, bo tak, jak podkreślam, od 2004 roku nie było przepisów prawnych – mówiła Halina Boroń z Biura Ochrony Informacji inowrocławskiego ratusza.