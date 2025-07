Nowe parkingi podziemne i fabryka amunicji - wojewoda zapowiada ważne inwestycje w regionie

- Wspólnie z prezydentem Bydgoszczy wytypowaliśmy już lokalizacje - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. - Ulica Powstańców Wielkopolskich, przy stadionie Polonii. Miasto z tych pieniędzy sfinansuje dokumentację, a następnie, w kolejnych latach, budowę parkingu podziemnego dla mieszkańców, ale nie tylko, bo wiemy, że tam jest punkt newralgiczny: jest i policja, i Szpital Dziecięcy, i Uniwersytet. Drugą lokalizacją, którą pan prezydent planuje to jest plac Piastowski. Pojawiła się taka możliwość w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Może tam powstać podziemny parking pod centralnym placem. Parkingi podziemne powinny powstać do końca 2029 roku. Z kolei w Emilianowie Polska Grupa Zbrojeniowa planuje budowę nowej fabryki amunicji. - Teraz jest etap negocjacji technicznych, czyli analizy, oceniania możliwości technologicznych: mam na myśli media, logistykę. Potencjalny wykonawca ocenia teren pod kątem ryzyka, jakie widzi przy tej lokalizacji - przekazał wojewoda. Więcej w relacji Damiana Klicha.

