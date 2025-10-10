Prof. Aleksander Araszkiewicz: Depresja młodych mężczyzn jest coraz bardziej widoczna [„Rozmowa Dnia"]

2025-10-10, 08:58 Agnieszka Marszał/Redakcja

Prof. Aleksander Araszkiewicz/fot. Radosław Łączkowski

Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jaka jest kondycja psychiczna Polaków? Co szkodzi zdrowiu psychicznemu, a co je wspiera? Gościem Agnieszki Marszał w „Rozmowie Dnia" był psychiatra, prof. Aleksander Araszkiewicz - konsultant wojewódzki ds. psychiatrii.

- Do psychiatry częściej przychodzą kobiety, ale stereotyp twardego mężczyzny, takiego, który daje sobie ze wszystkim radę, jest nieprawdziwy. Konsekwencje takiej postawy są bardzo poważne. Proszę zwrócić uwagę na to, że mężczyźni pięciokrotnie częściej niż kobiety popełniają samobójstwa - mówi prof. Aleksander Araszkiewicz, lekarz psychiatra, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii.



- Zwrócę także uwagę na tak zwaną depresję młodych mężczyzn, czyli mężczyzn w wieku 20-25 lat. Mamy zaburzone relacje społeczne, szkoła już nie jest tą szkołą, która była kiedyś. Rodzina też przeżywa kryzys. Z tego wszystkiego wynikają chociażby problemy z uzyskaniem pracy, z odkryciem swojej własnej tożsamości: co ja chcę dalej sobą zrobić? Jakie na mnie spadają obowiązki? Myślę, że często ci młodzi ludzie nie wytrzymują presji, zarówno społecznej, ale i często rodzinnej. Młodzi mężczyźni później zawierają małżeństwo. Już dzisiaj nie ma przecież małżeństw 18-19-latków, to najczęściej są już bardzo dorośli ludzie, więc to też pokazuje, że podjęcie się nowego wyzwania, jakim jest założenie rodziny, stanowi dla tych młodych ludzi niekiedy zbyt duże obciążenie. Czasy, w których żyjemy są wyjątkowo trudne. Trudno jest tę codzienność znieść (...) - mówił prof. Araszkiewicz. Wskazał empatię, jako pierwszy odruch wsparcia.



- W miejscu pracy, w szkole, w rodzinie powinniśmy na moment się zatrzymać i zwrócić uwagę na innych, którzy wokół nas. Może są w jakiejś sytuacji kryzysowej. Trzeba takie osoby wspierać, udzielić im pomocy. Sytuacji kryzysowych doświadczamy przez całe życie, ale czasami kryzys kończy się dramatycznie. Zaburzenia depresyjne obejmują 8 milionów dorosłych Polaków. To jest duży problem, wielkie wyzwanie, na które nie jesteśmy dobrze przygotowani - ocenił prof. Aleksander Araszkiewicz.





