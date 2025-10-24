Kobiety coraz pewniej czują się na mundurowym rynku pracy. O tym na bydgoskiej konferencji

2025-10-24, 17:08 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Od lewej: ppłk. Nina Kaczmarek, przewodnicząca Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny/fot. Natasza Trzebuchowska

Jak kobiety współtworzą bezpieczeństwo Polski? Na ten temat rozmawiały w Bydgoszczy przedstawicielki administracji publicznej, nauki, przemysłu obronnego i służb mundurowych. W Bydgoskim Centrum Targowo - Wystawienniczym odbyła się konferencja „Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa".

O obecnej sytuacji zawodowej kobiet w Polsce mówiły dla Polskiego Radia PiK ppłk. Nina Kaczmarek, przewodnicząca Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i nadinsp. dr Agata Malasińska-Nagórny.



- To jest doskonała okazja do tego, żeby przedstawić inne oblicze kobiet w mundurze. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o Polskę i powinniśmy z tego być bardzo dumni. To umiejętności wskazują, gdzie kobieta może służyć.

- Kobiety przez 100 lat wypracowały sobie w Polsce silną pozycję na rynku pracy - również w policji. Zmienia się także profil przestępczości. Kiedyś dominowała przestępczość kryminalna, dzisiaj mamy przede wszystkim cyberprzestępczość. Kobiety-policjantki świetnie się spełniają w jej przeciwdziałaniu i ściganiu.

- Uważam, że kobiet w policji będzie przybywać. Obecnie jest ich ponad 21 tysięcy na 100 tysięcy policjantów, czyli 21 procent. Trend jest oczywiście wzrostowy.



Konferencję zorganizowała Fundacja GROM. Siła i Honor. To druga edycja tego wydarzenia. Pierwsze spotkanie odbyło się w maju tego roku, w Tarnowie.