Trzeba nadążać za oczekiwaniami rynku pracy. Największe targi rekrutacyjne w regionie

2025-10-15, 19:51 Monika Kaczyńska/Redakcja

Służba Więzienna na toruńskich Targach Pracy/fot. sw.gov.pl/st. szer. Michał Radzimski

W Toruniu zakończyło się jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z zatrudnieniem - III Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. W Arenie Toruń pojawiło się 50 wystawców.

Byli to przedsiębiorcy, organizacje reprezentujące edukację, publiczne służby zatrudnienia, czy służby mundurowe. Można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami i skonsultować swoje CV z doradcami zawodowymi.



- Jeżeli chodzi o stanowiska w urzędach skarbowych, to wymaganiem minimalnym jest wykształcenie średnie - mówi Dorota Dahlke z Izby administracji Skarbowej w Bydgoszczy. - Najniższe stanowisko, jakie oferujemy to referent. Nie trzeba mieć nawet doświadczenia zawodowego. Jesteśmy otwarci na studentów.



- Na pewno nie można się zniechęcać. Trzeba uważnie patrzeć, jakie oczekiwania i wymagania są najczęściej w tych ofertach pracy wskazywane i pod te potrzeby starać się podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje - mówił Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.



Organizatorzy wydarzenia to Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.