Kariera, relacje, praca, przyszłość. W Bydgoszczy odbywa się edukacyjna konferencja
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowało konferencję naukową dotyczącą wyzwań współczesnej edukacji, w kontekście nabywania kompetencji przyszłości.
Jak podkreślają organizatorzy, edukacja stoi przed wyzwaniem przygotowania młodych ludzi do życia i pracy w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej - temu zagadnieniu poświęcona jest konferencja KPCEN w Bydgoszczy pt. „Współczesna edukacja a kompetencje przyszłości. Czego potrzebuje rynek pracy?”
Dyskusje i prelekcje dotyczą:
- profilu absolwenta przyszłości i roli edukacji w kształtowaniu jego kompetencji
- wyzwań stojących przed młodzieżą na rynku pracy z perspektywy społecznej i kulturowej
- znaczenia doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie
- roli współpracy między edukacją a biznesem w budowaniu przyszłości rynku pracy
- równowagi między klasycznym modelem edukacji a rozwojem kompetencji przyszłości
Konferencja skierowana jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, przedstawicieli uczelni wyższych, organizacji wspierających rozwój edukacji oraz pracodawców zainteresowanych kształtowaniem kompetencji przyszłych pracowników.
Zakończenie konferencji w bydgoskim Park Hotelu w piątek o godz. 13:30. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio PiK.
Więcej w relacji Radosława Łączkowskiego. Program konferencji jest: TUTAJ