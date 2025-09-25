Kariera, relacje, praca, przyszłość. W Bydgoszczy odbywa się edukacyjna konferencja

2025-09-25, 20:30  Radosław Łączkowski/Redakcja
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowało konferencję naukową dotyczącą wyzwań współczesnej edukacji/fot. Radosław Łączkowski

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowało konferencję naukową dotyczącą wyzwań współczesnej edukacji/fot. Radosław Łączkowski

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowało konferencję naukową dotyczącą wyzwań współczesnej edukacji, w kontekście nabywania kompetencji przyszłości.

Jak podkreślają organizatorzy, edukacja stoi przed wyzwaniem przygotowania młodych ludzi do życia i pracy w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej - temu zagadnieniu poświęcona jest konferencja KPCEN w Bydgoszczy pt. „Współczesna edukacja a kompetencje przyszłości. Czego potrzebuje rynek pracy?”

Dyskusje i prelekcje dotyczą:

  • profilu absolwenta przyszłości i roli edukacji w kształtowaniu jego kompetencji
  • wyzwań stojących przed młodzieżą na rynku pracy z perspektywy społecznej i kulturowej
  • znaczenia doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie
  • roli współpracy między edukacją a biznesem w budowaniu przyszłości rynku pracy
  • równowagi między klasycznym modelem edukacji a rozwojem kompetencji przyszłości

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, przedstawicieli uczelni wyższych, organizacji wspierających rozwój edukacji oraz pracodawców zainteresowanych kształtowaniem kompetencji przyszłych pracowników.

Zakończenie konferencji w bydgoskim Park Hotelu w piątek o godz. 13:30. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio PiK.

Więcej w relacji Radosława Łączkowskiego. Program konferencji jest: TUTAJ

Relacja Radosława Łączkowskiego

Bydgoszcz

Region

Rosja balansuje na krawędzi, przesuwa granice i czeka na reakcję krajów NATO [Wieści ze Wschodu]

Rosja balansuje na krawędzi, przesuwa granice i czeka na reakcję krajów NATO [„Wieści ze Wschodu"]

2025-09-25, 19:04
Dworce to nie tylko odjazdy i przyjazdy. Konferencja na temat architektury transportu

Dworce to nie tylko odjazdy i przyjazdy. Konferencja na temat architektury transportu

2025-09-25, 18:01
Starszy mężczyzna potrącony na bydgoskim osiedlu Leśnym. Pieszy jest w szpitalu

Starszy mężczyzna potrącony na bydgoskim osiedlu Leśnym. Pieszy jest w szpitalu

2025-09-25, 17:25
Odziedziczyli biedę i nie potrafią się jej pozbyć. Toruń zaczyna innowacyjny projekt dla rodzin

Odziedziczyli biedę i nie potrafią się jej pozbyć. Toruń zaczyna innowacyjny projekt dla rodzin

2025-09-25, 17:10
Przećwiczyli najstraszniejszy drogowy scenariusz: autokar pełen rannych uczniów i pożar [wideo, zdjęcia]

Przećwiczyli najstraszniejszy drogowy scenariusz: autokar pełen rannych uczniów i pożar [wideo, zdjęcia]

2025-09-25, 16:20
O mało co rozjechał w Toruniu grupę młodych ludzi I to na przejściu dla pieszych [wideo]

O mało co rozjechał w Toruniu grupę młodych ludzi! I to na przejściu dla pieszych [wideo]

2025-09-25, 15:39
Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na S5. Kierowca zginął na miejscu

Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na S5. Kierowca zginął na miejscu

2025-09-25, 13:21
Dzieci i nauczyciele ewakuowani z bydgoskiego przedszkola Zwarcie instalacji i dym w budynku

Dzieci i nauczyciele ewakuowani z bydgoskiego przedszkola! Zwarcie instalacji i dym w budynku

2025-09-25, 13:12
MDMA, amfetamina i marihuana. Prawie 3,5 kg narkotyków miał w domu mieszkaniec Bydgoszczy

MDMA, amfetamina i marihuana. Prawie 3,5 kg narkotyków miał w domu mieszkaniec Bydgoszczy

2025-09-25, 12:23

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę