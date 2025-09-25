Kariera, relacje, praca, przyszłość. W Bydgoszczy odbywa się edukacyjna konferencja

2025-09-25, 20:30 Radosław Łączkowski/Redakcja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowało konferencję naukową dotyczącą wyzwań współczesnej edukacji/fot. Radosław Łączkowski

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowało konferencję naukową dotyczącą wyzwań współczesnej edukacji, w kontekście nabywania kompetencji przyszłości.

Jak podkreślają organizatorzy, edukacja stoi przed wyzwaniem przygotowania młodych ludzi do życia i pracy w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej - temu zagadnieniu poświęcona jest konferencja KPCEN w Bydgoszczy pt. „Współczesna edukacja a kompetencje przyszłości. Czego potrzebuje rynek pracy?”



Dyskusje i prelekcje dotyczą:



profilu absolwenta przyszłości i roli edukacji w kształtowaniu jego kompetencji

wyzwań stojących przed młodzieżą na rynku pracy z perspektywy społecznej i kulturowej

znaczenia doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie

roli współpracy między edukacją a biznesem w budowaniu przyszłości rynku pracy

równowagi między klasycznym modelem edukacji a rozwojem kompetencji przyszłości

TUTAJ