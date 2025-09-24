Lekcja bezpieczeństwa w leśnej szkole. Te zajęcia trzeba stale powtarzać [zdjęcia]

2025-09-24, 18:57  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
„Akademia bezpieczeństwa" w Myślęcinku/fot. Natasza Trzebuchowska

„Akademia bezpieczeństwa" w Myślęcinku/fot. Natasza Trzebuchowska

Sposób na bezpieczną drogę do szkoły to - edukacja i profilaktyka. Uczniowie szkół podstawowych z naszego powiatu wzięli udział w akcji „Akademia bezpieczeństwa." Doroczne spotkanie odbywa się zawsze w Myślęcinku.

- Zjechały się tu wszystkie służby, które w naszym mieście i w województwie dbają o bezpieczeństwo - mówi starszy inspektor Zbigniew Białkowski, pełniący obowiązki kierownika Referatu Profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy. - Staramy się, aby już dzieciom w przedszkolu wpoić zasady bezpieczeństwa, chociażby zgodne z zasadami przechodzenie przez jezdnię, ale też trzymanie mamy za rękę. Trzeba to oczywiście stale powtarzać. Przepisy także się zmieniają, np. te dotyczące hulajnóg elektrycznych. Musimy przeciwdziałać, aby zdarzeń wypadkowych było jak najmniej.
- Wrzesień i październik to miesiące, gdy często wspominamy o bezpieczeństwie. Lepiej jest pokazać, niż tylko mówić - podkreśla nauczycielka ze szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej.

Akcja trwa do czwartku. Odbywa się przy miasteczku rowerowym w bydgoskim Myślęcinku. To już 19. edycja „Akademii bezpieczeństwa".

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

