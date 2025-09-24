Pielęgniarstwo na Politechnice Bydgoskiej oblegane! Miejsc dla wszystkich chętnych nie będzie

2025-09-24, 14:22 Damian Klich

Politechnika Bydgoska/fot. pbs.edu.pl

121 kandydatów na 48 miejsc - taką popularnością cieszy się kierunek pielęgniarstwo na Politechnice Bydgoskiej. Nabór na nowy kierunek zakończył się.

Kierunek pielęgniarstwo ma ruszyć 1 października tego roku. W sierpniu uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego otwarcie.



W rekrutacji liczyły się takie przedmioty jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Władze uczelni już w sierpniu zapewniały, że wszystkie wymogi związane z infrastrukturą i kadrami zostaną spełnione.