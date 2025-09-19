Adrian Zandberg w Toruniu: Za mało pieniędzy na naukę, stracimy setki utalentowanych ludzi

2025-09-19, 19:25 Polska Agencja Prasowa/Michał Zaręba/Redakcja

Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg podczas konferencji prasowej w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg uważa, że w projekcie budżetu państwa na 2026 r. brakuje pieniędzy na naukę. Zapowiedział wniesienie poprawek w tej sprawie w czasie prac parlamentarnych nad budżetem.

- Z ujawnionej korespondencji pomiędzy Ministerstwem Nauki a Ministerstwem Finansów wynika, że w budżecie państwa na przyszły rok brakuje olbrzymich pieniędzy na utrzymanie infrastruktury naukowej, centrów obliczeniowych, superkomputerów, na międzynarodowe projekty badawcze, ale również na tak podstawowe rzeczy, jak waloryzacja świadczeń, pomocy dla studentów i doktorantów – powiedział Adrian Zandberg na piątkowej konferencji prasowej w Toruniu.



Zdaniem lidera Razem w piątkowej prezentacji ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka, zabrakło informacji o podniesieniu nakładów na naukę, badania i rozwój. W jego ocenie wydatki na naukę w stosunku do ogólnych wydatków budżetowych są rekordowo niskie. - Uważam, że to jest zasadniczy błąd. To oznacza, że będziemy tracić w kolejnym roku setki talentów, ludzi, którzy zrezygnują z pracy naukowej, która mogłaby rozwijać nasze państwo, naszą gospodarkę - mówił. - Będziemy mieli do czynienia z kolejnymi niezrealizowanymi programami badawczymi, które będą po prostu wygaszane, bo środków na ich realizację nie będzie. Zagrożona jest sama infrastruktura, która jest potrzebna do prowadzenia działalności naukowej - podkreślił poseł.



Zandberg dodał, że takie podejście jest krótkowzroczne, a oszczędzanie na politechnikach, instytutach badawczych, uniwersytetach jest drogą do tego, żeby Polska zatrzymała się w rozwoju gospodarczym i społecznym. Zapowiedział, że podczas prac nad budżetem w parlamencie, jego partia złoży poprawki do projektu budżetu państwa, które podniosą wydatki na naukę, badania i rozwój do takiego poziomu, który będzie dawał szansę na to, że Polska będzie dalej się rozwijać.