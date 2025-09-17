Każdy z nas korzysta z ich badań! Bydgoski zjazd zootechników, debatują o hodowli zwierząt

2025-09-17, 10:45 Ireneusz Sanger/Monika Siwak/Redakcja

89. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Ponad 200 specjalistów z całego kraju, związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich, przyjechało do Bydgoszczy na 89. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Zjazd odbywa się na Politechnice Bydgoskiej. Eksperci z całego kraju debatują tam na temat rolnictwa precyzyjnego oraz przyjaznego środowisku chowu zwierząt. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas sesji plenarnej oraz w formie 62 wystąpień ustnych i 63 posterów.



- Z wyników badań zootechników korzystają przede wszystkim hodowcy bydła i drobiu, ekolodzy i producenci żywności, co znacząco przyczynia się do poprawy efektywności produkcji oraz przetwórstwa. Z wyników badań korzystamy także my wszyscy jako konsumenci, sięgając po szereg produktów spożywczych na sklepowych półkach – mówi prof. Aleksandra Dunisławska, dziekan wydziału hodowli i biologii zwierząt Politechniki Bydgoskiej.



Zjazd oficjalnie rozpoczął się w środę. Jego program obejmuje również wyjazd specjalistyczny w piątek do nowoczesnego gospodarstwa mlecznego, w którym produkcja opiera się na automatyzacji procesów żywienia i doju oraz do gospodarstwa owczarskiego. Organizatorem Zjazdu jest Bydgoskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a współorganizatorem bydgoska uczelnia.