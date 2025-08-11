Wielka szklarnia dla studentów rolnictwa. Politechnika zbuduje centrum hodowli roślin [wideo]

2025-08-11, 20:45 Redakcja

Za ponad 8 milionów złotych, na PB ma powstać Centrum Hodowli i Uprawy Roślin dla celów dydaktycznych/wizualizacja: Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska dostała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za ponad 8 milionów złotych ma powstać Centrum Hodowli i Uprawy Roślin dla celów dydaktycznych.

Jak zawiadamia uczelnia, obiekt będzie nowoczesną bazą badawczo-dydaktyczną Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej, wzbogaconą o zaplecze infrastrukturalne. Inwestycja powstanie w bydgoskim Fordonie, przy ul. Suchej, pomiędzy uczelnianymi budynkami B, C i D.

Realizacja tego projektu przyczyni się do dalszego rozwoju nauki, dydaktyki oraz innowacyjnych badań w dziedzinie rolnictwa i biotechnologii.



Jak będzie wyglądać Centrum? Niżej wizualizacje i wideo: