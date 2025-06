Najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2025. Jak wypadły uczelnie z regionu?

2025-06-25, 12:03 Tatiana Adonis/Redakcja

Najwyżej spośród uczelni w regionie w Rankingu Uczelni Akademickich został sklasyfikowany Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajął 20. miejsce/fot. Zorro2212 - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Znamy najlepsze polskie uczelnie – ukazała się 26. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2025. Najwyżej spośród uczelni w regionie w Rankingu Uczelni Akademickich został sklasyfikowany Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - zajął 20. miejsce. To lepiej niż w zeszłym roku. Wówczas uczelnia zajmowała 23 pozycję.

Na Ranking Szkół Wyższych Perspektywy składa się: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Kierunków Studiów oraz Ranking Uczelni Zawodowych.



Politechnika Bydgoska wraz z kilkoma innymi uczelniami zajęła miejsca w przedziale 55–60. To pozycja taka sama, jak rok temu. Z kolei Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uplasował się w przedziale miejsc 73–82, w zeszłym roku 73–80.



W tym samym zestawieniu znalazły się także uczelnie niepubliczne: Akademia Jagiellońska w Toruniu, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy oraz Uniwersytet WSB Merito w Toruniu znalazły się w grupie uczelni sklasyfikowanych na pozycji 92 plus.



Z kolei w Rankingu Uczelni Zawodowych znalazły się cztery uczelnie z regionu. Najwyższą lokatę uzyskała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, która uplasowała się na drugim miejscu. Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zajęła ex aequo z Akademią Nauk Stosowanych w Lublinie 23. miejsce. W grupie uczelni, które uplasowały się w przedziale 64–71, jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych, natomiast Akademia Nauk Stosowanych w Grudziądzu zajęła miejsce w przedziale 82–90.



Zestawienie to cenna wskazówka dla kandydatów na studia. Ma im pomóc w wyborze kierunku i uczelni. Przyznając punkty, kapituła brała pod uwagę m.in. prestiż, efektywność naukową, umiędzynarodowienie, warunki kształcenia czy też to, jak absolwenci danej uczelni radzą sobie na rynku pracy.



Zwycięzcą zestawienia jest Uniwersytet Warszawski. Kolejne miejsca na podium zajmują: Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych najlepszą okazała się Akademia Leona Koźmińskiego, a Powiślańska Szkoła Wyższa jest jedynką wśród uczelni zawodowych.



Link do pełnych wyników znajduje się TUTAJ.