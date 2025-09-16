Przyszli studenci zjeżdżają się do Torunia. Trwa Salon Maturzystów Perspektywy 2025 [zdjęcia]

2025-09-16, 07:55  Monika Kaczyńska/Redakcja
Uczelnie wyższe i szkoły policealne prezentują swoją ofertę w Toruniu. W Auli UMK rozpoczął się dwudniowy Salon Maturzystów Perspektywy 2025/fot.: Monika Kaczyńska

Uczelnie z całej Polski prezentują się w Toruniu. To okazja do zapoznania się z ich ofertą, zasadami rekrutacji i warunkami studiowania. Można też uzyskać informacje o maturze i zwiedzić kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– Mamy 33 kierunki: techniczne, humanistyczne, ekonomiczne, przyrodniczo-rolnicze i mamy też artystyczne, co jest dziwne na Politechnice, ale mamy świetnie prosperujący Wydział Architektury i Wzornictwa. Świetnie położona uczelnia, mamy różne programy. Nasi studenci działają bardzo dobrze, więc tylko korzystać – mówiła Monika Polakowska, kierownik biura Karier i promocji edukacji Politechniki Koszalińskiej.

– Zastanawiam się nad geodezją albo prawem. Mamy taki profil szkoły – dodała jedna z przyszłych studentek. – Najbardziej na kosmetologię i wyjechać stąd, zacząć nowe życie. Wyprowadzka, wiadomo i spróbować czegoś nowego – stwierdziła kolejna.

– Ogólnie to psychologia w Bydgoszczy, ale zaocznie, żebym mogła sobie jeszcze pracować dodatkowo i już zarabiać – podkreśliła następna uczestniczka Salonu Maturzystów.

Są też spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, którzy przygotowali dla młodzieży prezentacje na temat zasad egzaminu maturalnego w 2026 roku. Targi potrwają do wtorku (16 września) do godz. 15:00. Wstęp jest bezpłatny.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

