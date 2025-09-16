Wyjątkowy gość odwiedził UMK. Dr Tomasz Rożek spotkał się z naukowcami i uczniami

2025-09-16, 19:17 Michał Zaręba/Redakcja

Dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki - założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię” spotkał się w Toruniu z doktorantami i młodzieżą w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”/fot. Michał Zaręba

Dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki - założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię” spotkał się w Toruniu z doktorantami i młodzieżą w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”.

- Polska pokazywana jest na całym świecie, jako przykład kraju, który niezwykle mocno się rozwija - podkreśla Tomasz Rożek, znany youtuber i założyciel Fundacji „Nauka. To Lubię”.

Kondycję nauki porównał do lotu samolotem:

- Do rozwoju jest potrzebne paliwo. Tym paliwem są: wiedza, innowacje, dobrze wykształcone kadry. Jeżeli o tym zapomnimy, to ten samolot - zanim jeszcze zdąży się porządnie wznieść - albo spadnie, albo będzie musiał lotem ślizgowym lądować. Szkoda by było.



- Takie spotkania służą temu, aby badania, które prowadzimy jako naukowcy, były jeszcze bardziej interdyscyplinarne, poprzez nawiązywanie różnego rodzaju znajomości - oceniła Anna Nieczaj, z Krajowej Reprezentacji Doktorantów.



- Chcemy pokazać, że nauka zaczyna się bardzo wcześnie, że nauka jest ważna na każdym etapie. Zależy nam, żeby UMK stał się częścią ruchu, w którym myślimy o nauce jak o ważnym elemencie życia społecznego - powiedział prof. Adam Kola, pierwszy zastępca Rektora UMK.



Więcej w relacji Michała Zaręby.