Nie za za ocean, a do Holandii. Mamy wieści z bydgoskich targów uczelni zagranicznych
Przedstawiciele uczelni z całego świata odwiedzili targi uczelni zagranicznych EduCat w Bydgoszczy. Uczniowie z miejscowych szkół mogli uzyskać informację o kierunkach, stypendiach czy procesie rekrutacji na uniwersytetach za granicą.
- Zainteresowanie studiowaniem na zagranicznych uczelniach każdego roku jest większe - mówi Adam Dziedzic, dyrektor ds. relacji partnerskich EduCat. - Szacuje się, że obecnie 72 tysiące Polaków studiuje za granicą.
Dodaje, że jeszcze kilka lat temu to brytyjskie uczelnie cieszyły się największą popularnością.
- Po Brexicie czesne dla studentów z Europy znacząco wzrosło. - tłumaczył Adam Dziedzic.
Podkreślał, że coraz więcej uczelni - jak obecny na targach angielski Uniwersytet w Portsmouth - wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i proponuje możliwie najniższe opłaty.
Młodzież obecna na targach bardzo często wymieniała Holandię, jako kraj atrakcyjny do studiowania. Plusem jest to, że wiele kursów prowadzonych jest tam w języku angielskim.
Wydarzenie odbyło się 17 września, w hotelu Qubus. Na targi przyjechali przedstawiciele prawie 30 uczelni.