Nie za za ocean, a do Holandii. Mamy wieści z bydgoskich targów uczelni zagranicznych

2025-09-17, 20:26 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Przedstawiciele uczelni z całego świata odwiedzili targi uczelni zagranicznych EduCat w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Przedstawiciele uczelni z całego świata odwiedzili targi uczelni zagranicznych EduCat w Bydgoszczy. Uczniowie z miejscowych szkół mogli uzyskać informację o kierunkach, stypendiach czy procesie rekrutacji na uniwersytetach za granicą.

- Zainteresowanie studiowaniem na zagranicznych uczelniach każdego roku jest większe - mówi Adam Dziedzic, dyrektor ds. relacji partnerskich EduCat. - Szacuje się, że obecnie 72 tysiące Polaków studiuje za granicą.

Dodaje, że jeszcze kilka lat temu to brytyjskie uczelnie cieszyły się największą popularnością.

- Po Brexicie czesne dla studentów z Europy znacząco wzrosło. - tłumaczył Adam Dziedzic.

Podkreślał, że coraz więcej uczelni - jak obecny na targach angielski Uniwersytet w Portsmouth - wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i proponuje możliwie najniższe opłaty.



Młodzież obecna na targach bardzo często wymieniała Holandię, jako kraj atrakcyjny do studiowania. Plusem jest to, że wiele kursów prowadzonych jest tam w języku angielskim.



Wydarzenie odbyło się 17 września, w hotelu Qubus. Na targi przyjechali przedstawiciele prawie 30 uczelni.