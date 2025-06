Rzadki widok w Toruniu! Obrady Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika... pod gołym niebem

2025-06-24, 18:12 Monika Kaczyńska/Redakcja

Plenerowe obrady Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/fot. Monika Kaczyńska

Niecodzienne wydarzenie na toruńskiej Starówce - mieszkańcy i turyści mogli obserwować obrady Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Posiedzenie zorganizowano w sercu miasta w związku z Rokiem Jubileuszy UMK.

Wręczono awanse na stanowiska profesora UMK nauczycielom akademickim, odnowiono też doktorat wybitnego astronoma i wieloletniego pracownika Centrum Astronomii UMK, prof. Aleksandra Wolszczana. Jak przebiega posiedzenie Senatu UMK? Wyjaśnia dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.



- Zaczynamy od przyjęcia porządku obrad, potem są komunikaty i idziemy zgodnie z planem, z tym co zostało akurat zaplanowane na to posiedzenie. Zwykle są to różne głosowania uchwał. W tym przypadku, mamy wyjątkowe święto, bo jest odnowienie doktoratu profesora Aleksandra Wolszczana.



- Tak się dziwnie składa, że mój doktorat miał miejsce prawie dokładnie 50 lat temu. 50 lat i jeden dzień. A druga ciekawa rzecz to jest to, jak się patrzy wstecz, to czas kurczy się do tego stopnia, że ma się takie wrażenie, jakby to było wczoraj. Naprawdę. To jest definitywnie wielkie wyróżnienie, niespodziewane, także cieszę się z tego bardzo i cieszę się, że znowu mogę być tutaj - mówił prof. Aleksander Wolszczan.



Uroczyste posiedzenie wpisuje się w program obchodów Roku Jubileuszy UMK.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.