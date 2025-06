Wakacje 2025. Jak dochodzić swoich praw, gdy hotel nie spełnia standardów?

2025-06-24, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Prof. Dorota Sylwestrzak z Wydziału Prawa i Administracji UMK. / Fot. Zdzisław Nawrat

Jakie prawa ma konsument na wakacjach? Jak odzyskać pieniądze w razie nie wywiązania się biura podróży z umowy? M.in. o to radczynię prawną prof. Dorotę Sylwestrzak z Wydziału Prawa i Administracji UMK pytała w „Rozmowie dnia" Adriana Andrzejewska-Kuras.

- Przed dokonaniem wyboru warto sprawdzić biuro podróży. Ustalić kto jest organizatorem i czy jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki, który prowadzi Urząd Marszałkowski - mówi prof. Dorota Sylwestrzak z Wydziału Prawa i Administracji UMK. - Dokładna lektura tego materiału jest ważna, podobnie jak komentarze w internecie, które na temat danego organizatora się pojawiają.



Co zrobić, gdy standardy hotelu, które nam obiecywano - na miejscu okażą się być zupełnie inne, a pokój nie jest taki jak w katalogu biura podróży?



- W przypadku niewywiązywania się z umowy, konsument może dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, a także podczas pobytu powinien zwracać uwagę organizatorom danej usług, że oferta nie jest zgodna z tym, co nabyliśmy - mówi prof. Dorota Sylwestrzak. - Organizator powinien zapewnić nam wszystko co oferował. Jeśli tego nie zrobi, powinniśmy dokumentować wydatki związane z każdą taką zastępczą usługą, której zabrakło.



Cała „Rozmowa dnia" do wysłuchania poniżej.





Więcej naszych rozmów TUTAJ.

Najciekawsze fragmenty wideo naszych „Rozmów dnia" obejrzycie TUTAJ.