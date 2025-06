Uczelnie z Kujawsko-Pomorskiego czekają na studentów. Zaczyna się rekrutacja

2025-06-04, 14:44 Monika Kaczyńska/Redakcja

Rektorat UMK w Toruniu/fot. ilustracyjna, archiwum Na większość kierunków można zapisać się do 14 lipca. Na zdjęciu: drzwi otwarte na toruńskim UMK/fot. Monika Kaczyńska, archiwum

Rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na zainteresowanych czeka tutaj ponad 100 kierunków studiów, w tym również w języku angielskim.

Tradycyjnie nie brakuje też nowości. – Jest to ujęcie wielodyscyplinowe – czyli możemy zacząć od studiów bardzo nowoczesnych: odnawialne źródła energii – to są studia licencjackie, wszystko, co związane z OZE, wiatrakami, z energetyką – to, o czym słyszymy na co dzień i co jest bardzo trendy. Mamy studia w języku angielskim wspólnie z uniwersytetami europejskimi, z naszymi partnerami z YUFE, czyli młodymi uczelniami – nasza nie jest taka młoda w Polsce, ale na świecie nadal jesteśmy młodziutcy – i to są studia o zrównoważonym rozwoju miast. Studenci wybierają sobie jeden ośrodek, który jest wiodącym, ale studiują w kilku miejscach – tłumaczy rzecznik UMK dr Patryk Tomaszewski.



Na większość kierunków można zapisać się do 14 lipca. Wystarczy założyć konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wprowadzić wymagane dane i dokonać wpłaty rekrutacyjnej. Do 14 lipca trwa również rejestracja na kierunki prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy.



W czwartek (5 czerwca) rekrutację otwiera też Politechnika Bydgoska, a w poniedziałek (9 czerwca) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.