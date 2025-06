Na pewno o nich usłyszycie! Do Bydgoszczy zjechali harleyowcy z różnych krajów [wideo, zdjęcia]

2025-06-04, 18:33 Monika Siwak/Redakcja

Tysiące motocykli Harley-Davidson można zobaczyć na ulicach Bydgoszczy. W największym polskim parku miejskim - w Myślęcinku rozpoczął się zjazd, na który przybyli „jeźdźcy" z różnych części świata.

Niektórzy musieli pokonać morze, jak mieszkanka duńskiej wyspy Bornholm, która przypłynęła do Polski dwoma promami ze swoją dziewięcioletnią zieloną maszyną. Jak mówi, ze względu na wagę harleya - ponad 300 kilogramów - jeździ nim tylko do przodu.



I to się właśnie liczy: jazda. Niekiedy początkiem tej miłości rządził przypadek.

- Jestem z Wrocławia, czyli jechałem może z dwie i pół godziny. Jeżdżę od ponad 20 lat. Kiedy miałem 26 lat kupiłem pierwszego harleya zupełnie przypadkiem od faceta, który wygrał go w kasynie i potrzebował pieniędzy. Zapłaciłem 31 tysięcy, czyli 30 procent taniej, niż wydałbym w salonie...



- Moja pasja i miłość do motocykli narodziła się z serialu „Przystanek Alaska". Bojater prowadzący audycję radiową „Chris o poranku" właśnie jeździł harleyem...



Pasjonaci amerykańskich motocykli będą krążyć po naszym regionie i spać w Myślęcinku do 8 czerwca. Zaplanowano m.in. koncerty takich zespołów jak Another Pink Floyd, Graffiti i ZZ TOP.





FH-DCE, Europejska Federacja Klubów Harley Davidson, założona w 1991 roku, zrzesza ponad 38 tys. członków z ponad 120 niezależnych klubów z większości krajów europejskich. Pierwszy zlot odbył się w 1975 roku w Kasterlee/Belgia.





Jak przekazują organizatorzy wjazd na teren imprezy możliwy tylko dla motocykli Harley-Davidson i Indian. Jednak dla tych, którzy przyjadą na motocyklach innych marek lub samochodami, będą wydzielone odrębne strefy parkingowe.