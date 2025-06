Samorządy coraz częściej są celem cyberataków. O bezpieczeństwie w Nakle nad Notecią

2025-06-04, 15:35 Damian Klich/Redakcja

Zastępca starosty nakielskiego Michał Dubkowski/fot. nadesłane (materiały organizatorów)

Ogólnopolski projekt dotyczący cyberbezpieczeństwa w samorządach został zainaugurowany w Nakle. Wydarzenie pod hasłem „Bezpieczny samorząd – NIS2 i KRI w praktyce” było pierwszą z cyklu konferencji.

Ogólnopolski projekt SDI CyberTour Poland poświęcony jest tematyce cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego. Pierwszy przystanek projektu był w Nakle nad Notecią. - Eksperci i przedstawiciele administracji lokalnej spotkają się, aby rozmawiać o realnych zagrożeniach i skutecznych strategiach ochrony danych – zapowiadano przed konferencją.



Wydarzenie było skierowane jest do informatyków, administratorów IT oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w samorządach. Tematami były aktualne zagrożenia i incydenty w sektorze publicznym. dobre praktyki i zalecenia bezpieczeństwa IT, wsparcie projektowe i systemowe dla samorządów oraz budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacjach.



Uczestnicy skupili się na wprowadzaniu w życie nowych regulacji prawnych, czyli dyrektywy unijnej NIS2 oraz Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI). W zakresie NIS2 należy przeprowadzić audyty bezpieczeństwa i zweryfikować procedury, tak aby zapobiec wyciekowi danych. Z kolei Krajowe Ramy Interoperacyjności dotyczą głównie placówek oświatowych i ich przygotowania technicznego do ochrony danych.



W programie konferencji znalazły się trzy bloki tematyczne, panel ekspercki z udziałem praktyków branży IT oraz sesje networkingowe i konsultacyjne.