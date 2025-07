Urząd Wojewódzki otrzymał grant o wysokości 10 milionów z programu „Cyberbezpieczny Rząd”

Lody powinny kojarzyć się z letnią przyjemnością, a nie z sensacjami żołądkowymi. O to, by tak było, dba Sanepid, który sprawdza lodziarnie i maszyny… Czytaj dalej »

W Ministerstwie Cyfryzacji, wiceszef resortu Paweł Olszewski i wojewoda kujawsko-pomorski podpisali list intencyjny w związku z przyznanym grantem. Omówili też szczegóły realizacji zadania, w tym harmonogram wydatkowania środków. – Dzięki funduszom, dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, zrealizujemy kompleksowy plan zwiększenia odporności instytucji publicznych na zagrożenia w cyberprzestrzeni. W ramach projektu wsparte zostaną nie tylko działania naszego urzędu, ale także działania 13 jednostek administracji zespolonej podlegających wojewodzie z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Weterynaryjna, Kuratorium Oświaty, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – napisał w komunikacie wojewoda. Projekt zakłada m.in. aktualizację i audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników merytorycznych, zespołów IT i kadry kierowniczej, a także zakup nowoczesnych narzędzi i technologii zwiększających poziom ochrony danych i systemów. W komunikacie zwrócono uwagę, że rośnie liczba cyberzagrożeń. Tylko w 2024 roku CERT Polska odnotował – ponad 600 tysięcy zgłoszeń incydentów (wzrost o 62 procent rok do roku), 355 tysięcy podejrzanych SMS-ów (wzrost o 60 procent).

