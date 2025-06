Promocje doktorskie i wyróżnienia. Politechnika Bydgoska świętowała 74. urodziny

2025-06-18, 20:37 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Obchody 74. urodzin Politechniki Bydgoskiej/fot. Ryszard Wszołek, Politechnika Bydgoska

Politechniki Bydgoskiej ma już 74 lata. Z tej okazji w jej murach odbyło się uroczyste posiedzenie senatu, były też promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wręczono również wyróżnienia pracownikom i studentom.

Urodziny to czas podsumowań i planów – o nich mówi rektor Politechniki, profesor Marek Adamski. – Co się udało – realizujemy konsekwentnie, od pięciu lat, strategię przejętą przez radę uczelni, senat – w ramach tej strategii powstały dwie jednostki organizacyjne – Wydział Sztuk Projektowych i Wydział Medyczny. Rozwinęliśmy dwie nowe dyscypliny naukowe, powołaliśmy do życia kolejną dyscyplinę nauk medycznych oraz architekturę. Pracownicy mają wybitne osiągnięcia naukowe, zdobywają projekty, granty. W tej chwili realizujemy projekty o wartości przekraczającej 100 mln złotych – projekty dedykowane nauce, ale także praktyce, czyli w powiązaniu z gospodarką, gdzie dochodzi do transferu najnowszej wiedzy i technologii i jej wykorzystania. Jesteśmy uczelnią regionalną, ściśle współpracujemy z otoczeniem, regionem. Jesteśmy dla Bydgoszczy, ale też i Fordonu – wskazuje.



W planach uczelni jest konsolidacja, czyli skumulowanie wszystkich jednostek uczelni w fordońskim kampusie.



