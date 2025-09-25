Ile dzieci w regionie wypisanych z edukacji zdrowotnej? „Rozmowa Dnia” z kurator oświaty

Kurator oświaty Grażyna Dziedzic/fot. Tomasz Kaźmierski
Czwartek (25 września) to ostatni dzień na wypisanie dziecka z lekcji edukacji zdrowotnej. O przedmiocie, który budzi wiele emocji rozmawialiśmy w PR PiK z kujawsko-pomorską kurator oświaty Grażyną Dziedzic.
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w klasach IV-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych. W ostatnich tygodniach był tematem burzliwych dyskusji. Do rezygnacji z zajęć namawiali m.in. Episkopat i prawicowi politycy. Jak wynika z sondażu SW Research dla „Wprost” - rodziców, którzy zamierzają wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej, jest więcej niż tych, którzy nie widzą przeciwwskazań do uczestnictwa w tych lekcjach.
Ile dzieci w naszym regionie może zostać wypisanych z zajęć? - między innymi o tym Maciej Wilkowski rozmawiał z Grażyną Dziedzic.
- Czasem się martwię, że słynna maksyma „myśl indywidualnie, bądź szachistą, a nie pionkiem" niestety nie działa i że dajemy się manipulować różnym siłom, zamiast sami podjąć decyzję i zastanowić się, co jest dobre dla naszego dziecka - mówiła kurator oświaty w PR PiK. - Mówienie, że jest to przedmiot wyłącznie o seksualności jest nieprawdą. Jeden rozdział nazywa się „zdrowie seksualne", a nie „edukacja seksualna". My dorośli nie możemy myśleć, że to będzie edukowanie w zakresie seksualności, że dzieciaki dowiedzą się tego, co my wiemy na temat seksualności człowieka. To jest pomyłka, to jest nieporozumienie! Chcemy rozmawiać z dziećmi na poziomie ich percepcji - o tym, o czym powinny wiedzieć, mając lat 12, 13 czy 16. (...)
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę