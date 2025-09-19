Bydgoska szkoła podstawowa wśród najlepszych w Europie. Nagroda EITA promuje innowacje

2025-09-19, 07:00 Redakcja

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi/fot. bydgoszcz.pl

Komisja Europejska od 5 lat przyznaje nagrodę EITA szkołom, które stosują innowacyjne podejście do uczenia się i nauczania. Wśród czterech polskich placówek oświatowych docenionych w kategorii „edukacja szkolna", znalazła się bydgoska Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi.

Europejska nagroda EITA (European Innovative Teaching Award) za innowacyjność w nauczaniu służy przede wszystkim podkreśleniu osiągnięć nauczycieli i szkół oraz zwiększeniu widoczności ich pracy, identyfikowaniu i promowaniu innowacyjnych praktyk edukacyjnych, wspieraniu wzajemnego uczenia się oraz podkreślaniu wartości programu Erasmus+ dla europejskiej współpracy nauczycieli i uczniów.



W poniedziałek, 15 września br. przedstawiono laureatów tegorocznej edycji. Tym razem doceniono projekty promujące aktywne obywatelstwo oraz podstawowe wartości UE, takie jak: wolność, solidarność i włączenie społeczne. Wśród nich znalazły się cztery polskie instytucje edukacyjne.

W kategorii „Edukacja Szkolna" zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy za projekt „Accreditation of the Erasmus+”. Projekt był realizowany od 1 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2024 r.



W uzasadnieniu nominacji do nagrody zawarta została informacja, że szkoła stała się miejscem innowacji i aktywnego obywatelstwa. Dzięki programowi Erasmus+ nauczyciele wdrożyli nowoczesne metody nauczania (STEAM, odwrócona klasa), a uczniowie uczestniczyli w projektach eTwinning, mobilnościach oraz inicjatywie „Młodzież w działaniu”. Położono nacisk na relacje, dobrostan, edukację obywatelską i rozwój kompetencji cyfrowych, co zostało docenione m.in. certyfikatem „Microsoft Showcase School”.



- Kiedyś postrzegana jako placówka działająca w trudnych warunkach i pracująca z wymagającą młodzieżą, nasza szkoła przekształciła się we wzór nowoczesnej edukacji i współpracy międzynarodowej – miejsce, w którym każdy uczeń, niezależnie od pochodzenia, wyników w nauce czy zdolności, ma szansę nawiązać kontakt z Europą – mówią uczniowie SP 41.



– Osiągnięcia laureatów tegorocznej nagrody EITA (…) stanowią inspirujący przykład dla przyszłych pokoleń nauczycieli. Nauczyciele są bowiem filarem naszych społeczeństw. Nie tylko przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę potrzebną do wejścia na rynek pracy, lecz także przygotowują je do dorosłego życia, wyposażając je w podstawowe umiejętności, w tym kompetencje obywatelskie. Jestem przekonana, że poziom konkurencyjności i kultury demokratycznej społeczeństwa europejskiego jest silnie powiązany z edukacją – powiedziała Roxana Mînzatu, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.



Laureaci spotkają się w Brukseli w dn. 8–9 grudnia 2025 r., aby świętować sukcesy i wspólnie rozmawiać o przyszłości nauczania w Europie.



Warto wiedzieć:



Trwają prace związane z termomodernizacją i przebudową Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy m.in. docieplanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej i oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.