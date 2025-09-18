Włocławek: Innowacyjne Centrum Edukacji powstanie w zabytkowym budynku dawnego żydowskiego szpitala

2025-09-18, 15:53 Marek Ledwosiński / Redakcja

ICE będzie oferowało innowacyjne i niestandardowe formy nauczania. / Fot. Pixaby / ilustracyjne

To inicjatywa samorządu województwa. Placówki takie działać będą w także w Inowrocławiu i Grudziądzu. Z bliźniaczymi w Toruniu i Bydgoszczy, zarządzanymi przez samorządy miejskie, utworzą wojewódzką siatkę innowacyjnej edukacji naukowej i kulturalnej.

Nie ma już żadnych przeszkód przed powstaniem we Włocławku Innowacyjnego Centrum Edukacji. A przeszkód nie ma, bo starosta włocławski oficjalnie przekazał marszałkowi województwa zabytkowy budynek przy ul. Stodólnej. Tu właśnie powstanie włocławskie centrum.



- To będzie innowacyjna szkoła, gdzie w sposób nowoczesny, niestandardowy będziemy uczyć dzieci, młodzież, ale także dorosłych, m.in. na temat nauk ścisłych, historii; tego, co nas na co dzień otacza - mówi marszałek Piotr Całbecki.



Sam budynek to obiekt zabytkowy. Pod koniec XIX wieku zbudowała go włocławska Gmina Żydowska. Do wybuchu II wojny światowej mieścił się tu szpital dla najbiedniejszej części włocławskich Żydów.



Po wojnie działały tu przychodnie państwowej służby zdrowia. Później budynek przejął samorząd powiatu, zachowując jego funkcje medyczne.