SOWA leci do Włocławka! W mieście powstaje małe centrum nauki ze strefą eksperymentów

2025-09-17, 19:00  Agnieszka Marszał/Redakcja
We Włocławku, we współpracy z warszawskim Centrum Nauki Kopernik powstaje małe centrum nauki. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

We Włocławku, we współpracy z warszawskim Centrum Nauki Kopernik powstaje małe centrum nauki. SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będzie funkcjonować w Centrum kultury Browar B. To kilkanaście stanowisk naukowych ze strefą do eksperymentów.

W Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będą także organizowane warsztaty. Otwarcie za tydzień, już rozpoczynają się zapisy dla grup zorganizowanych.

- Mamy tu interaktywne stacje badawcze, przy których będzie można przetestować, posprawdzać, poczuć na własnej skórze, ale też zobaczyć na własne oczy zjawiska, o których się często czytało się w podręczniku lub gdzieś się usłyszało - mówi Katarzyna Ruszczak, Centrum Nauki Kopernik.

- To są eksperymenty z różnych dziedzin - z optyki, z praw fizyki - zapowiada
Anna Michalak, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w Centrum Kultury Browar B.
- Częścią strefy SOWA jest także tzw. majsternia, w której będzie można konstruować różne rzeczy. Warto podkreślić, że jest to wystawa interaktywna. Mamy 18 stanowisk doświadczalnych. Z czasem eksponaty będą dostawiane lub wymieniane na inne.

Włocławska strefa nauki jest jedną z 50 w całej Polsce. Powstają dzięki współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Nauki Kopernik i lokalnych partnerów.

Godziny zwiedzania:

- pn. nieczynne
- wt. 8.00 – 14.45
wejścia o godzinach 8.00, 9.45, 11.30 i 13.15 – grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 54 427 02 36, w godzinach 7.30-15.30
- śr. 10.00 – 19.00; wejścia o godzinach: 10.00, 12.15 – grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 54 427 02 36, w godzinach 7.30-15.30
14.00, 15.45 i 17.30 – osoby indywidualne
- czw.-pt. 8.00 – 14.45; wejścia o godzinach 8.00, 9.45, 11.30 i 13.15 – grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 54 427 02 36, w godzinach 7.30-15.30
- sob. 12.00-18.45; wejścia o godzinach: 12.00, 13.45, 15.30, 17.15 – osoby indywidualne (uwaga: w soboty zakup biletu jedynie przez system biletyna.pl)
- niedz. nieczynne

Więcej: TUTAJ

Relacja Agnieszki Marszał

