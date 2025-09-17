SOWA leci do Włocławka! W mieście powstaje małe centrum nauki ze strefą eksperymentów

2025-09-17, 19:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

We Włocławku, we współpracy z warszawskim Centrum Nauki Kopernik powstaje małe centrum nauki. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

We Włocławku, we współpracy z warszawskim Centrum Nauki Kopernik powstaje małe centrum nauki. SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będzie funkcjonować w Centrum kultury Browar B. To kilkanaście stanowisk naukowych ze strefą do eksperymentów.

W Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności będą także organizowane warsztaty. Otwarcie za tydzień, już rozpoczynają się zapisy dla grup zorganizowanych.



- Mamy tu interaktywne stacje badawcze, przy których będzie można przetestować, posprawdzać, poczuć na własnej skórze, ale też zobaczyć na własne oczy zjawiska, o których się często czytało się w podręczniku lub gdzieś się usłyszało - mówi Katarzyna Ruszczak, Centrum Nauki Kopernik.



- To są eksperymenty z różnych dziedzin - z optyki, z praw fizyki - zapowiada

Anna Michalak, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w Centrum Kultury Browar B.

- Częścią strefy SOWA jest także tzw. majsternia, w której będzie można konstruować różne rzeczy. Warto podkreślić, że jest to wystawa interaktywna. Mamy 18 stanowisk doświadczalnych. Z czasem eksponaty będą dostawiane lub wymieniane na inne.



Włocławska strefa nauki jest jedną z 50 w całej Polsce. Powstają dzięki współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Nauki Kopernik i lokalnych partnerów.



Godziny zwiedzania:



- pn. nieczynne

- wt. 8.00 – 14.45

wejścia o godzinach 8.00, 9.45, 11.30 i 13.15 – grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 54 427 02 36, w godzinach 7.30-15.30

- śr. 10.00 – 19.00; wejścia o godzinach: 10.00, 12.15 – grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 54 427 02 36, w godzinach 7.30-15.30

14.00, 15.45 i 17.30 – osoby indywidualne

- czw.-pt. 8.00 – 14.45; wejścia o godzinach 8.00, 9.45, 11.30 i 13.15 – grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 54 427 02 36, w godzinach 7.30-15.30

- sob. 12.00-18.45; wejścia o godzinach: 12.00, 13.45, 15.30, 17.15 – osoby indywidualne (uwaga: w soboty zakup biletu jedynie przez system biletyna.pl)

- niedz. nieczynne



