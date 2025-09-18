Samorząd województwa odkupi od Anwilu marinę żeglarską w Zarzeczewie. Cena? Tajemnica

2025-09-18, 19:52 Marek Ledwosiński/Redakcja

Marszałek Piotr Całbecki (w środku), prezes Anwilu Konrad Tajduś (po lewej) i prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podpisują list intencyjny, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Marszałek województwa i prezes zakładu Anwil - właściciel ośrodka - podpisali w tej sprawie list intencyjny. Anwil obniża koszty firmy i nie chce już utrzymywać tego obiektu.

Zakład oficjalnie wystawił marinę na sprzedaż. Początkowo kupnem zainteresowany był włocławski ratusz, ale miasto wycofało się, gdy wolę zakupu wyraził samorząd województwa.



Negocjacje z Anwilem prowadził członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Marek Wojtkowski :

- Mamy na to gotowy pomysł, będą środki z kolejnej perspektywy unijnej, a naszym celem jest powołanie wojewódzkiego centrum sportów wodnych, łącznie ze szkołę pod żaglami. Myślę, że to miejsce znakomicie się nadaje do takiej działalności, chociażby z racji leżącego po sąsiedzku Zalewu Włocławskiego. Okolica jest piękna, oglądaliśmy wszystko z marszałkiem. Finalizujemy tę umowę.



Strony uzgodniły, że do zakończenia negocjacji nie będą informować o przybliżonej choćby kwocie, jaką samorząd województwa zapłaci Anwilowi za włocławską marinę.



Tego dnia doszło też do przekazania samorządowi województwa zabytkowego budynku przy ul. Stodólnej 70 we Włocławku. Starostwo Powiatowe we Włocławku wykorzysta to miejsce na rzecz utworzenia centrum kultury i edukacji.



