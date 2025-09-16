Włocławek. Rozrasta się osiedle tanich mieszkań na wynajem. Jest przetarg na budowę siódmego bloku

2025-09-16, 13:57 Marek Ledwosiński / Redakcja

Tak z lotu ptaka wygląda osiedle tanich mieszkań na wynajem we Włocławku. / Fot. Facebook Krzysztofa Kukuckiego.

Budynek będzie wyjątkowy. Całkowicie samowystarczalny pod względem energetyki cieplnej. Nadwyżki swojego ciepła będzie oddawał do miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Powstaną 42 mieszkania i 50 miejsc postojowych - mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. - Blok będzie wyjątkowy pod względem efektywności energetycznej. Na jej poprawę uzyskaliśmy środki z Krajowego Planu Odbudowy. Co ciekawe budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej, aby oddawać nadwyżkę wyprodukowanej energii.



Energię cieplną będą tam produkować ogniwa fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Budynek ma być gotowy do końca przyszłego roku.