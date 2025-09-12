Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

2025-09-12, 11:39  Marek Ledwosiński/Redakcja
Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku. Zdjęcie ilustracyjne/fot.wloclawek.torun.lasy.gov.pl/

Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku. Zdjęcie ilustracyjne/fot.wloclawek.torun.lasy.gov.pl/

W trakcie wojny obronnej 1939 roku polscy marynarze, służący na kutrze uzbrojonym Ka-U-4, zniszczyli dwa niemieckie czołgi. Był to pierwszy w historii wojen przypadek udanej akcji okrętu przeciw czołgom.

Czołgi agresora zamierzały zatopić flotyllę okrętów rzecznych, wycofujących się do Twierdzy Modlin.
O nieznanym szerzej incydencie opowiada Tomasz Wąsik z Muzeum Historii Włocławka:
- Po stronie polskiej następuje ewakuacja taboru pływającego. Te jednostki ruszają w górę rzeki, natomiast na prawym brzegu pojawiają się dwa niemieckie czołgi. Żołnierze otworzyli ogień do tych jednostek i popełnili błąd. Nie zauważyli, że przy zwalonym moście przez Wisłę, za filarem ukryty jest jeden z polskich kutrów. Strzały, które padły z tego kutra w kierunku niemieckiego czołgu lekkiego wystarczyły, by go zniszczyć.

Drugi czołg także został trafiony. Jego załoga zdołała jednak wycofać pojazd na bezpieczną odległość.
Sam kuter uzbrojony "Ka-U - 4" nie dotarł do Modlina. Nie przedarł się przez wiślane mielizny. By jednostka nie wpadła w ręce wroga, załoga zatopiła okręt.

Mówi Tomasz Wąsik z Muzeum Historii Włocławka

Włocławek

Region

Kobieta wpadła pod tramwaj w Toruniu. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej

Kobieta wpadła pod tramwaj w Toruniu. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej

2025-09-12, 14:16
Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 14:06
Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 13:18
Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

2025-09-12, 12:27
Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 10:41
Młodzi ludzie bezkrytycznie podchodzą do mediów społecznościowych. Rozmowa Dnia o dezinformacji

„Młodzi ludzie bezkrytycznie podchodzą do mediów społecznościowych”. „Rozmowa Dnia” o dezinformacji

2025-09-12, 09:03
Śmiertelny wypadek w Więcborku. Kierowca auta osobowego uderzył w drzewo

Śmiertelny wypadek w Więcborku. Kierowca auta osobowego uderzył w drzewo

2025-09-12, 08:46
Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

2025-09-12, 07:55
Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

2025-09-12, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę