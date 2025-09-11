Spotkanie ludzi ciekawych świata. W Bydgoszczy zaczyna się XV Festiwal Podróżnicy

2025-09-11, 20:49 Redakcja

Krzysztof Wielicki na Pol'and'Rock Festival/fot. Ralf Lotys (Sicherlich)/Wikipedia

W dniach 12 – 13 września na terenie Fabryki Lloyda odbędzie się jubileuszowy XV Bydgoski Festiwal Podróżnicy. To okazja do spotkania z wędrowcami i wysłuchania relacji z ich wypraw. To dwudniowe święto globtroterów i wszystkich ludzi ciekawych świata.

Podczas festiwalu będzie można spotkać się m.in. z aktorem Adamem Woronowiczem, himalaistą Krzysztofem Wielickim, himalaistą młodego pokolenia Oswaldem Rodrigo Pereirą, himalaistką i żeglarką Moniką Witkowską oraz z alpinistą i himalaistą Ryszardem Pawłowskim.

Po raz pierwszy w piątek (12 września) o godz. 20.30 odbędzie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział przedstawiciele dwóch pokoleń ludzi gór: Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski oraz Oswald Pereira.

Na XV edycję festiwalu zostały zaproszone trzy osoby (Julita Ilczyszyn, Paweł Małaszko i Witold Palak), które zdobyły „Haliki" w poprzednich latach za wyprawę, wyczyn, podróż.



Każda edycja to także nagrody im. Tony'ego Halika za inspirujące projekty, podróżnicze pomysły i pokazanie prawdziwego świata. Na konkurs o statuetkę im. Tony’ego Halika nadesłano 28 zgłoszeń, kapituła wybrała osiem, z których trzy otrzymają statuetki.



Zapraszamy do zapoznania się z programem Festiwalu dostępnym: TUTAJ



Wydarzenie jest współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz. Patronat medialny sprawuje Polskie Radio PiK.