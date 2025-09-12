Gala na zakończenie VIII edycji programu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna w Bydgoszczy [zdjęcia]

W Pałacu Młodzieży odbyła się gala podsumowująca VIII edycję programu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna/fot.: Monika Siwak
W bydgoskim Pałacu Młodzieży nagrodzono najciekawsze projekty i najlepszych uczestników konkursów m.in. filmowego i festiwalu kultur – w ramach programu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.
Jedną z wyróżnionych placówek za największą aktywność jest Zespół Szkół Handlowych.
– Występowałam jako tancerka w konkursie Endorfina Show na Wyspie Młyńskiej. Byłam zadowolona z siebie i z całego naszego zespołu. W szkole jedni chodzą ubrani w taki sposób, a drudzy inaczej. Nikt nikogo nie wytyka palcem. Gdy widzę, że ktoś wyśmiewa drugą osobę, czy znęca się psychicznie nad nią, staram się reagować – mówiła Patrycja Szymańska z Zespołu Szkół Handlowych.
– W tym roku, już jako trio zajęliśmy pierwsze miejsce. Oczywiście wszyscy bardzo cieszymy się z tego. Nasza szkoła jest bardzo barwnym miejscem, każdy kolorowy ptak może rozwinąć skrzydła. Zdarzają się momenty, gdzie uczeń potrafi wytknąć innemu różnice w zachowaniu, w wierze, czy orientacji. Jednak nauczyciele na pewno nie pozwolą na szydzenie z uczniów. Mamy pedagogów szkolnych, mamy oczywiście też panią psycholog, która jest przede wszystkim bardzo miła, słucha uczniów – podkreślała Magdalena Walczak.
– Największą wartością tego projektu jest to, że on wciąż trwa i cieszy się zainteresowaniem – zaznaczył Przemysław Nowakowski, miejski koordynator projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna.
W programie SOIT uczestniczy 50 bydgoskich szkół.
Podczas VIII edycji programu odbyły się m.in. debaty i spektakle oraz nowy konkurs wiedzy „8 wyzwań” i Festiwal Różnorodności w Zespole Szkół nr 32, gdzie znajduje się pierwszy w Polsce tematyczny park poświęcony tolerancji.
