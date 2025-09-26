W kryzysie psychicznym leczy/liczy się każdy życzliwy gest. Forum psychiatrii środowiskowej

2025-09-26, 21:32  Agata Raczek/Redakcja
Podczas wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz został uhonorowany medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za szczególny wkład w rozwój psychiatrii i działalność na rzecz osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi/fot. Agata Raczek

Podczas wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz został uhonorowany medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za szczególny wkład w rozwój psychiatrii i działalność na rzecz osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi/fot. Agata Raczek

Coraz więcej osób zmaga się z problemami zdrowia psychicznego - alarmują specjaliści i podkreślają, jak ważna jest w tej kwestii rola społeczeństwa. W Bydgoszczy trwa X Kujawsko-Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Tematem przewodnim spotkania brzmi: „Społeczność – wspólne wspieranie dobrostanu psychicznego”.

- Wspieranie drugiego człowieka to nasz wspólny obowiązek - mówi prof. Aleksander Araszkiewicz, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii. - Zadaniem psychiatrii środowiskowej jest profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. Od złego dobrostanu do zaburzeń psychicznych jest już tylko krok. Na razie jest nam źle, nie akceptujemy pewnych rzeczy, przeżywamy jakiś kryzys. Jeśli nie ma wsparcia, pomocy, to wtedy już mamy rzeczywiście zaburzenie depresyjne, czy lękowe. Osiem milionów ludzi w Polsce cierpi na depresję, ponad cztery miliony zmaga się z zaburzenia lękowymi, nie wspominając o fenomenie uzależnień, niestety, skokowo rosnącym.

Coraz więcej młodych osób zmaga się z problemami psychicznymi. Tutaj jest ważna rola rodziców, by jak najszybciej zauważyć problem i go nie zbagatelizować - podkreśla lek. med. Katarzyna Wojciechowska - Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży:

- Gdy mamy dziecko, które zgłasza problem psychiczny, to często słyszę od młodych ludzi, że otrzymują takie komunikaty od dorosłych: przejdzie ci, będzie lepiej, to jest okres buntu albo jakaś fanaberia, inni mają gorzej. Ja nawet nie winię jakoś szczególnie rodziców. Taka postawa wynika najczęściej z lęku. Oni nie wiedzą, co mają zrobić. Jest takie przekonanie, że jak nie zobaczę, to tego nie ma. Tak to jednak nie działa. Dzieci często nie mają zaufania do osób dorosłych. Gdy dostana taką informację, że nie jestem zainteresowany twoim kłopotem, to następnym razem nie przyjdą. A problem się rozwija, dotyka coraz głębszych osobistych spraw młodego człowieka.

Forum odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jest cyklicznie organizowanym – na przemian w Bydgoszczy i w Toruniu - wydarzeniem rangi wojewódzkiej.

W trakcie Forum prezentowane i dyskutowane są działania z obszaru psychiatrii środowiskowej, a jego uczestnikami są m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele oraz studenci.

Forum odbywa się na Politechnice Bydgoskiej. Podczas wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz został uhonorowany medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za szczególny wkład w rozwój psychiatrii i działalność na rzecz osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
W Bydgoszczy trwa X Kujawsko-Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej/fot. Agata Raczek

Region

Świecie. Mistrzostwa województwa w udzielaniu pierwszej pomocy. O laury walczyło 19 strażackich zespołów

Świecie. Mistrzostwa województwa w udzielaniu pierwszej pomocy. O laury walczyło 19 strażackich zespołów

2025-09-26, 20:27
- Co się dzieje wokół bydgoskiego pomnika Czy zostanie zburzony - pytają przechodnie. Znamy szczegóły

- Co się dzieje wokół bydgoskiego pomnika? Czy zostanie zburzony? - pytają przechodnie. Znamy szczegóły

2025-09-26, 19:31
Czas na szczepienie lisów. W ten weekend akcja w kujawsko-pomorskich lasach

Czas na szczepienie lisów. W ten weekend akcja w kujawsko-pomorskich lasach

2025-09-26, 18:25
Śmiertelny wypadek w Tucholi. 65-letnia kobieta została potrącona, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych

Śmiertelny wypadek w Tucholi. 65-letnia kobieta została potrącona, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych

2025-09-26, 17:57
Mówili o chorym wnuku, zabrali oszczędności życia. Policja zatrzymała oszustów [wideo, zdjęcia]

Mówili o chorym wnuku, zabrali oszczędności życia. Policja zatrzymała oszustów [wideo, zdjęcia]

2025-09-26, 17:27
Inowrocław. Kwas siarkowy w miejskiej kanalizacji pod lupą kontrolerów bydgoskiego sanepidu i WIOŚ

Inowrocław. Kwas siarkowy w miejskiej kanalizacji pod lupą kontrolerów bydgoskiego sanepidu i WIOŚ

2025-09-26, 17:24
Sezon na grzybobranie w pełni. Miłośnicy sportu i muzyki też znajdą coś dla siebie [przewodnik]

Sezon na grzybobranie w pełni. Miłośnicy sportu i muzyki też znajdą coś dla siebie [przewodnik]

2025-09-26, 16:30
Dzięki Niej odzyskałam życie. Matka dziękuje bydgoskiej policjantce za uwolnienie od przemocy

„Dzięki Niej odzyskałam życie". Matka dziękuje bydgoskiej policjantce za uwolnienie od przemocy

2025-09-26, 12:55
Torunianie pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym. Uroczystość pod obeliskiem

Torunianie pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym. Uroczystość pod obeliskiem

2025-09-26, 12:13

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę