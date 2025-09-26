W kryzysie psychicznym leczy/liczy się każdy życzliwy gest. Forum psychiatrii środowiskowej

2025-09-26, 21:32 Agata Raczek/Redakcja

Podczas wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz został uhonorowany medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za szczególny wkład w rozwój psychiatrii i działalność na rzecz osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi/fot. Agata Raczek

Coraz więcej osób zmaga się z problemami zdrowia psychicznego - alarmują specjaliści i podkreślają, jak ważna jest w tej kwestii rola społeczeństwa. W Bydgoszczy trwa X Kujawsko-Pomorskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Tematem przewodnim spotkania brzmi: „Społeczność – wspólne wspieranie dobrostanu psychicznego”.

- Wspieranie drugiego człowieka to nasz wspólny obowiązek - mówi prof. Aleksander Araszkiewicz, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii. - Zadaniem psychiatrii środowiskowej jest profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. Od złego dobrostanu do zaburzeń psychicznych jest już tylko krok. Na razie jest nam źle, nie akceptujemy pewnych rzeczy, przeżywamy jakiś kryzys. Jeśli nie ma wsparcia, pomocy, to wtedy już mamy rzeczywiście zaburzenie depresyjne, czy lękowe. Osiem milionów ludzi w Polsce cierpi na depresję, ponad cztery miliony zmaga się z zaburzenia lękowymi, nie wspominając o fenomenie uzależnień, niestety, skokowo rosnącym.



Coraz więcej młodych osób zmaga się z problemami psychicznymi. Tutaj jest ważna rola rodziców, by jak najszybciej zauważyć problem i go nie zbagatelizować - podkreśla lek. med. Katarzyna Wojciechowska - Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży:



- Gdy mamy dziecko, które zgłasza problem psychiczny, to często słyszę od młodych ludzi, że otrzymują takie komunikaty od dorosłych: przejdzie ci, będzie lepiej, to jest okres buntu albo jakaś fanaberia, inni mają gorzej. Ja nawet nie winię jakoś szczególnie rodziców. Taka postawa wynika najczęściej z lęku. Oni nie wiedzą, co mają zrobić. Jest takie przekonanie, że jak nie zobaczę, to tego nie ma. Tak to jednak nie działa. Dzieci często nie mają zaufania do osób dorosłych. Gdy dostana taką informację, że nie jestem zainteresowany twoim kłopotem, to następnym razem nie przyjdą. A problem się rozwija, dotyka coraz głębszych osobistych spraw młodego człowieka.



Forum odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jest cyklicznie organizowanym – na przemian w Bydgoszczy i w Toruniu - wydarzeniem rangi wojewódzkiej.



W trakcie Forum prezentowane i dyskutowane są działania z obszaru psychiatrii środowiskowej, a jego uczestnikami są m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele oraz studenci.



Forum odbywa się na Politechnice Bydgoskiej. Podczas wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz został uhonorowany medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za szczególny wkład w rozwój psychiatrii i działalność na rzecz osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi.