Mocne brzmienie w szczytnym celu. Charytatywny koncert w klubie Over the Under Pub

2025-09-29, 08:37  Radosław Łączkowski/Redakcja
17 października w bydgoskim klubie Over the Under Pub odbędzie się punkowo-rockowy koncert charytatywny połączony ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację 27-letniego Michała i 26-letniego Szymona/fot. siepomaga.pl

17 października w bydgoskim klubie Over the Under Pub odbędzie się punkowo-rockowy koncert połączony ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację 27-letniego Michała i 26-letniego Szymona.

O szczegółach opowiadają organizatorzy – Marek Janakowski i Beata Banasik.

- Nikt im nie dawał szans. Szymon był trzy miesiące w śpiączce, a Michał osiem miesięcy...
- Rehabilitujemy się od 2020 roku. Razem z Markiem poznaliśmy się na rehabilitacji, to było w Kamieniu Małym w Iławie. Odtąd jeździmy razem na rehabilitację - pomagamy sobie wspólnie. Chłopaki dochodzą do zdrowia, ale niestety: pieniążki i czas... Jesteśmy co dwa tygodnie na rehabilitacji w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do klubu Over the Under Pub. Będzie super atmosfera, świetna muzyka i niespodzianki.


Początek koncertu o godz. 18:00. Linki do zbiórek internetowych dla Michała i Szymona oraz do zakupu biletów znajdują się na naszej stronie internetowej i w mobilnej aplikacji.

Zagrają: Abaddon, Moskwa, Tzn Xenna


Od czterech lat Michał i Szymon są podopiecznymi KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Ich rodziny musiały zmienić swoje miejsce zamieszkania i przeprowadzić się do Bydgoszczy. Rehabilitują się w prywatnym ośrodku neurorehabilitacji, gdzie koszt dwutygodniowych zajęć oscyluje w wysokości około 13 tys. zł. Młodzi 26-letni mężczyźni w tym roku mają zaplanowane 13 dwutygodniowych turnusów.

Linki do zbiórek:

https://www.siepomaga.pl/szymon-banasik
https://www.siepomaga.pl/michal-janakowski

Zakup biletów:
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/162046/Bydgoszcz/Bydgoska+Noc+Punkowo-Rockowa+-+Koncert+Charytatywny/

Relacja Radosława Łączkowskiego

Bydgoszcz

Region

