Mocne brzmienie w szczytnym celu. Charytatywny koncert w klubie Over the Under Pub

2025-09-29, 08:37 Radosław Łączkowski/Redakcja

17 października w bydgoskim klubie Over the Under Pub odbędzie się punkowo-rockowy koncert połączony ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację 27-letniego Michała i 26-letniego Szymona.

O szczegółach opowiadają organizatorzy – Marek Janakowski i Beata Banasik.





- Nikt im nie dawał szans. Szymon był trzy miesiące w śpiączce, a Michał osiem miesięcy...

- Rehabilitujemy się od 2020 roku. Razem z Markiem poznaliśmy się na rehabilitacji, to było w Kamieniu Małym w Iławie. Odtąd jeździmy razem na rehabilitację - pomagamy sobie wspólnie. Chłopaki dochodzą do zdrowia, ale niestety: pieniążki i czas... Jesteśmy co dwa tygodnie na rehabilitacji w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do klubu Over the Under Pub. Będzie super atmosfera, świetna muzyka i niespodzianki.