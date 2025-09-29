Mocne brzmienie w szczytnym celu. Charytatywny koncert w klubie Over the Under Pub
17 października w bydgoskim klubie Over the Under Pub odbędzie się punkowo-rockowy koncert połączony ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację 27-letniego Michała i 26-letniego Szymona.
O szczegółach opowiadają organizatorzy – Marek Janakowski i Beata Banasik.
Początek koncertu o godz. 18:00. Linki do zbiórek internetowych dla Michała i Szymona oraz do zakupu biletów znajdują się na naszej stronie internetowej i w mobilnej aplikacji.
Zagrają: Abaddon, Moskwa, Tzn Xenna
Od czterech lat Michał i Szymon są podopiecznymi KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Ich rodziny musiały zmienić swoje miejsce zamieszkania i przeprowadzić się do Bydgoszczy. Rehabilitują się w prywatnym ośrodku neurorehabilitacji, gdzie koszt dwutygodniowych zajęć oscyluje w wysokości około 13 tys. zł. Młodzi 26-letni mężczyźni w tym roku mają zaplanowane 13 dwutygodniowych turnusów.
Linki do zbiórek:
https://www.siepomaga.pl/szymon-banasik
https://www.siepomaga.pl/michal-janakowski
Zakup biletów:
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/162046/Bydgoszcz/Bydgoska+Noc+Punkowo-Rockowa+-+Koncert+Charytatywny/