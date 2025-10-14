Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

2025-10-14, 07:00  Michał Zaręba/Redakcja
W Toruniu zainaugurowano projekt, które celem jest wsparcie dzieci i rodzin doświadczających przemocy. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W Toruniu zainaugurowano projekt, które celem jest wsparcie dzieci i rodzin doświadczających przemocy. Nowe rozwiązania chcą znaleźć eksperci i przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej.

- Mamy nadzieję na wypracowanie modelu prawidłowej współpracy, nawiązywania kontaktów, w szczególności udzielania pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dzieciom oraz rodzicom - mówi Beata Sulima, wojewódzki koordynator realizacji rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej, przy wojewodzie kujawsko-pomorskim.

Maria Janowska reprezentuje Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini.
- Tak, jak statystyki wskazały, ośrodki ochrony zdrowia zgłaszały najmniej kart niebieskich, więc być może najmniej tych przypadków przemocy zauważały. Myślę, że to też dobrze byłoby zmienić.

Agnieszka Bocian jest radcą prawnym i moderatorem projektu „Bezpieczne dzieciństwo".
- W przypadku kiedy przez policję lub ośrodki pomocy społecznej jest zakładana „niebieska karta", to jednocześnie o tym fakcie dowiadywałyby się ośrodki, w których dziecko jest lub może albo gdzie powinno być objęte opieką psychologiczną. Dowiadywałyby się o tym szkoły, żeby nie było rozbieżności pomiędzy sposobem działania poszczególnych instytucji i przerzucania odpowiedzialności za los dziecka.

Projekt Urzędu Marszałkowskiego otrzymał ministerialne wsparcie. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 141.270 zł, w tym dotacja: 113.016 zł, wkład własny województwa: 28.254,00 zł (20%).

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

