Województwo dostało żaglowiec od państwa Karkosików. Rusza Kujawsko-Pomorska „Szkoła pod Żaglami”

Roman i Grażyna Karkosikowie podarowali województwu żaglowiec/fot. Monika Kaczyńska
Samorząd województwa nie zbuduje żaglowca, ponieważ otrzymał go od Romana i Grażyny Karkosików. Tym samym ruszyła Kujawsko-Pomorska „Szkoła pod Żaglami”, a więc projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, także tej z niepełnosprawnościami. Skorzystać będą mogli również laureaci olimpiad czy harcerze.
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki określił projekt jako innowacyjny. - Uczestnicy będą mogli wypłynąć w rejsy morskie najprawdopodobniej z Chorwacji, ale i również na Bałtyku jednostką, którą pozyskaliśmy dzięki szczodrobliwości państwa Karkosików z firmy Unibax - mówi.
- Państwo Karkosik dowiedzieli się z przekazów medialnych, że marszałek planuje edukację młodzieży w kwestii żeglarstwa - powiedział prezes zarządu Unibax Jakub Nadachewicz. - Spodobała im się ta inicjatywa. Zaproponowali, że mają żaglowiec o zbliżonych wymiarach, o których wspominał marszałek. Chcieli się zaangażować w projekt tym bardziej, że dotyczy dzieci niepełnosprawnych - dodał.
Każdego roku w rejsie ma brać udział 500 osób. Pierwsze rejsy zaplanowane są na wakacje 2026 roku.
