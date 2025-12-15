Uderzył samochodem w drzewo. Wypadek w Płutowie pod Chełmnem [zdjęcia]

2025-12-15, 17:57 Redakcja

Mężczyzna w wieku 79 lat kierujący samochodem osobowym marki Ford Fiesta na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w drzewo/fot. KM PSP Chełmno/Facebook

W miejscowości Płutowo doszło do wypadku. Kierowca na prostym odcinku zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna został zawieziony do szpitala.

Jak zawiadamia KM PSP Chełmno, o godz. 15:10 wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Płutowo. 79-letni mężczyzna, kierujący samochodem osobowym marki Ford Fiesta, na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w drzewo.

Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.