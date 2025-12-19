Dachowanie samochodu oraz pożar pojazdu. Od rana wiele zdarzeń drogowych w regionie

2025-12-19, 10:50 Redakcja

Wiele zdarzeń drogowych w regionie/fot. ilustracyjnie

Od piątkowego poranka odnotowujemy wiele incydentów na regionalnych drogach. Zbiegło się to w czasie z przymrozkami, które powodują oblodzenie jezdni. Zdarzenia drogowe były jednak różne.

Do dachowania samochodu doszło w Wielkim Mędromierzu (pow. tucholski) na drodze wojewódzkiej nr 241. W Dobrczu, na ul. Kotomierskiej dwa pojazdy osobowe zderzyły się czołowo. Prawdopodobnie jedna osoba została poszkodowana.



W samej Bydgoszczy, tuż po godz. 6:00 doszło do kolizji dwóch aut na ul. Gdańskiej, w pobliżu ul. Chodkiewicza. Blokowały przejazd tramwajów, które kierowane były na Bielawy. Przed godz. 8 utrudnienia się zakończyły.



Na autostradzie A1, na wysokości miejscowości Brzezie zapalił się samochód dostawczy. Jeden pas ruchu między węzłami Włocławek Północ a Włocławek Zachód był zamknięty. Utrudnienia zakończyły się przed godz. 8:00, nie odnotowano osób poszkodowanych.